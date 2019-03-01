Асмус назвала Харламова «лучшим в мире отцом» в день его рождения

А дочь позабавила знаменитого отца в первые минуты праздника.

Вчера известному шоумену, участнику Comedy Club, актеру и телеведущему Гарику Харламову исполнилось 38 лет. С днем рождения любимого супруга конечно же поздравила его жена — актриса Кристина Асмус. Звезда сделала это не только лично, но и в соцсетях.

Кристина заметила, что не знает человека добрее, мягче и порядочнее, чем ее муж.

"Я восхищаюсь тому, как слова «выгодно» и «пиар» вызывают у тебя дичайшую аллегию. В этом мы схожи. Наверное, единственно в чем. 😂 Я обожаю в тебе твою непосредственность, твою искренность, честность. Я уважаю в тебе принципиальность. Иногда бесит, но сегодня д.р. — не будем. Ты человек, к которому тянутся абсолютно все, с кем ты когда-либо встречался. Ты лучший в мире отец! 👨‍👧 Выплакала, наверно, все глаза уже от умиления, глядя на вас с дочкой. ❤️ Я каждый раз любуюсь тобой как артистом. Ты космически талантлив! Я тянусь за твоей легкостью и свободой на сцене. 👏🏻 Ну, короче… Ты делаешь меня самой счастливой женщиной в мире! Я люблю тебя! С днем рождения! 🎂🎉", — обратилась она к Гарику.

Именинник поздравление оценил: «Это нокаут! Спасибо, любимая!».

Необычно к новости о том, что у папы день рождения, отнеслась его дочь Настя. На сообщение отца о таком важном событии в его жизни девочка решила не реагировать потому, что мультики в тот момент для нее были интереснее.

«С днем рождения! Вы классный человек и комик», «С днюхой. Творческих успехов», «С днюшкой, самых счастливых дней, долгих лет, большой и чистой любви, еще детей, смеха, веселья и исполнения желаний!🍷🎊🎉🎂💖🔥», — откликнулись подписчики в комментариях. br/>

Напомним, что Гарик Харламов и его жена Кристина Асмус пока воспитывают только одну дочку. Они впервые показали лицо юной Насти поклонникам в начале июня прошлого года.

Гарик Харламов и Кристина Асмус официально зарегистрировали отношения в 2013 году, а в январе 2014-го у пары родилась дочь Анастасия. Счастливый муж и отец очень любит свою семью и тоже, как и супруга, периодически делится трогательными постами в своем Instagram. Недавно, например, он показал забавный разговор с дочкой о футболе и девочке-олене.