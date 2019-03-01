Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Известная актриса рассказала об уходе от мужа-алкоголика 

Дни.ру + ещё 1 1 час назад
Фото: Дни.ру
Популярная комедийная актриса Марина Федункив дала откровенное интервью. Только на сцене артистка казалась без комплексов, искрометной и юморной, на самом же деле ее личная жизнь была полна драматизма.
Марина Федункив, не обладая признаками классической красавицы, пользуется популярностью у мужчин благодаря невероятной харизме. В отношениях с противоположным полом артистка, по ее признанию, всегда все решения принимала сама. В том числе, и об уходе. "Мужчины этого делать не любят, может, потому, что обидеть не хотят… Страшно, если отношения себя изжили и из них уже ничего не вытащишь. Любовь проходит, остается уважение, благодарность, привычка. Это мучение — жить так", — высказала свое мнение актриса.
На протяжении многих лет Марина Федункив была замужем, но недавно оформила развод. Оказывается, актриса уже не могла мириться с пагубными привычками супруга. "Михаил был наркоманом, и я все 13 лет его спасала, а потом устала. Мы побороли стадию наркомании, но он начал замещать ее алкоголем. Стал сильно пить, это было топтание в болоте. Я все делала самозабвенно, верила, но поняла, что не в силах его изменить. Причем когда он выпивал, становился буйным, вел себя невыносимо", — призналась артистка.
Даже его родители не понимали, как Марина могла находиться рядом с ним. По словам Федункив, они прямо предлагали ей уйти от него. "Когда умерла его мама, мы приехали на похороны, и его отец сказал: "Марина, мне недолго осталось, чувствую, уйду за ней. Пусть мой сын тебе жизнь не портит, живет здесь". Через год отца не стало, Миша уехал его хоронить, и я попросила, чтобы он больше не приезжал", — цитируют Марину Федункив "7 Дней" со ссылкой на "Антенну–Телесемь".
Пока замуж актриса не хочет. "Нужно выдохнуть, чтобы не перетаскивать горький опыт в новые отношения, для этого необходимо время ", — объяснила Марина Федункив, прямо сказав, что сейчас ее сердце свободно.
Дни.ру: последние новости
"Сколько я смогу прожить – неизвестно": российская певица о последней стадии рака Потап проговорился о романе с Настей Каменских Счастливый Виторган объявил о рождении дочери
Женский форум
Звёзды , Марина Федункив , журнал "7 Дней"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чем полезны комплименты
Прически, которые не нравятся мужчинам4
Почему секс в душе — это плохая идея
«Деревенские» привычки, которые портят ваш стиль13
6 способов заводить друзей во взрослой жизни
Видео
Рамблер/гороскоп на 1 марта
Психология
Священник призвал женщин не оголяться перед врачами
Здоровье
«А ты кто такая?»: звезды, которые хамят в соцсетях
Звёзды
Пермский учитель показывает нескромные фото
Мода Красота
Когда в женском теле вырастает новый орган
Здоровье
Российская певица о последней стадии рака
Звёзды
Дочь Веры Брежневой стала брюнеткой
Звёзды
Российские звезды, не желающие платить алименты
Звёзды Дети
На кого похожа младшая дочь Олега Табакова
Звёзды Дети
Продают ли натуральный сыр Гауда в магазинах
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение