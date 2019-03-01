Малышева набирает вес несмотря на жесткую диету

Похудевшая Елена Малышева рассказала про неравный бой с лишним весом.

Вот уже несколько месяцев 57-летняя телеведущая Елена Малышева ведет неравный бой с собственным телом. Благодаря жестким ограничениям в пище звезда похудела на 10 килограммов. Однако, несмотря на железную силу воли — женщина признается, что пока не сорвалась — один «лишний» килограмм уже вернулся. Елена считает привычную пищу наркотиком, от которого нужно отказываться, отдавая предпочтение кабачкам и рыбе.

«Зашла в ГУМ. Гастроном #1. Переживаю трудный период в жизни. Просто Очень хочется кушать. Очень трудно сдержаться. Нуждаюсь в поддержке», — пожаловалась она в недавнем видео.

Одни подписчицы советуют Елене брать с собой меньше денег, не ходить в магазин голодной, нюхать молотый кофе, когда нестерпимо хочется купить что-то «запрещенное». Другие — напротив — считают, что телеведущей стоит прислушаться к организму, который посылает сигналы голода.

«В этом и юмор, что голода нет. А кушать хочется смертельно. В этом и состоит суть наркотического действия еды», — ответила звезда в комментариях.

А с вами такое приключалось? Как боролись? Чем закончилось?

Роза Ветрова