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Малышева набирает вес несмотря на жесткую диету 

Passion.ru + ещё 1 1 час назад
Похудевшая Елена Малышева рассказала про неравный бой с лишним весом.
Вот уже несколько месяцев 57-летняя телеведущая Елена Малышева ведет неравный бой с собственным телом. Благодаря жестким ограничениям в пище звезда похудела на 10 килограммов. Однако, несмотря на железную силу воли — женщина признается, что пока не сорвалась — один «лишний» килограмм уже вернулся. Елена считает привычную пищу наркотиком, от которого нужно отказываться, отдавая предпочтение кабачкам и рыбе.
«Зашла в ГУМ. Гастроном #1. Переживаю трудный период в жизни. Просто Очень хочется кушать. Очень трудно сдержаться. Нуждаюсь в поддержке», — пожаловалась она в недавнем видео.
Одни подписчицы советуют Елене брать с собой меньше денег, не ходить в магазин голодной, нюхать молотый кофе, когда нестерпимо хочется купить что-то «запрещенное». Другие — напротив — считают, что телеведущей стоит прислушаться к организму, который посылает сигналы голода.
«В этом и юмор, что голода нет. А кушать хочется смертельно. В этом и состоит суть наркотического действия еды», — ответила звезда в комментариях.
А с вами такое приключалось? Как боролись? Чем закончилось?
Роза Ветрова
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Звёзды , Видео , Елена Малышева
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