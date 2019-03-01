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Бузова получила престижную музыкальную премию 

Teleprogramma.pro 5 часов назад
Фото: Teleprogramma.pro
Известная певица Ольга Бузова получила премию от газеты «Московский комсомолец» на церемонии вручения наград «Звуковая дорожка». Она на своей страничке в социальной сети Instagram заметила, что два года назад именно на этой премии состоялось одно из ее первых выступлений. Она победила в категории одной из самых популярных певиц шоу-бизнеса.
«За эти два года было много всего, но сегодня я хочу обратиться ко всем, кто сидит на диванах, и осуждает меня и других, усердно работающих в своих сферах и добивающихся успехов артистов! Знайте, я очень много работаю и поэтому стою тут с этой наградой. Это история не про то, как победить, а это история про то, что не нужно сдаваться даже когда тебя ненавидят, и не верят все! Ставьте цели, и добивайтесь их, и вы точно станете первыми! Я в вас верю», — заявила певица и телеведущая.
«Поздравляю самую настойчивую девочку, которая в 16 лет сказала, я хочу петь и запела!» «Это вы нам перевели речь Гаги с церемонии вручения „Оскара“ или чисто случайно те же слова на ум пришли?» «Умничка наша. Вот и молодец. Я тоже много работаю, даже в инстаграм время нет зайти! Олечка. Везде и всегда. Люблю тебя», — заметили в комментариях пользователи.
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Звёзды , Ольга Бузова , Московский комсомолец
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