Дочь Веры Брежневой стала брюнеткой

17-летняя Соня Киперман нарушила семейную традицию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Changes… sorry mom Публикация от Sonya (@sonyaxkiperman) 28 Фев 2019 в 7:15 PST Сравнивать двух эффектных блондинок — Веру Брежневу и ее подросшую дочь — было одним из любимых занятий поклонников певицы. Однако теперь Соня Киперман значительно отличается от всех женщин в семье. «Changes… sorry mom», — написала девушка в блоге под фотографией, на которой она запечатлена брюнеткой.

Мнения подписчиков разделились. «Тебе идет», «Красавица, так еще лучше», «Сонечка, ты стала ярче и выразительнее.. ! Даже характер смелее и веселее.. ! И прежний цвет тебе очень», — пишут одни. «Соня, зачем? Тебе больше идет, блондинка», «Замучаешься возвращать в старый цвет», «Блондинка мне нравилась больше», — жалеют другие.