Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дочь Веры Брежневой стала брюнеткой 

Passion.ru + ещё 1 2 часа назад
17-летняя Соня Киперман нарушила семейную традицию.
Сравнивать двух эффектных блондинок — Веру Брежневу и ее подросшую дочь — было одним из любимых занятий поклонников певицы. Однако теперь Соня Киперман значительно отличается от всех женщин в семье. «Changes… sorry mom», — написала девушка в блоге под фотографией, на которой она запечатлена брюнеткой.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Changes… sorry mom

Публикация от  Sonya (@sonyaxkiperman)

Мнения подписчиков разделились. «Тебе идет», «Красавица, так еще лучше», «Сонечка, ты стала ярче и выразительнее.. ! Даже характер смелее и веселее.. ! И прежний цвет тебе очень», — пишут одни. «Соня, зачем? Тебе больше идет, блондинка», «Замучаешься возвращать в старый цвет», «Блондинка мне нравилась больше», — жалеют другие.
Passion.ru: последние новости
«Взгляд папы, но маминого тоже много»: дочь Эммануила Виторгана и Ирины Млодик празднует первый день рождения 57-летняя Елена Малышева набирает вес несмотря на жесткие ограничения в диете 25 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Звёзды , Видео , Вера Брежнева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
5 ошибок в одежде у русских девушек1
Чем полезны комплименты
Прически, которые не нравятся мужчинам5
Почему секс в душе — это плохая идея
«Деревенские» привычки, которые портят ваш стиль13
Видео
Рамблер/гороскоп на 1 марта
Психология
Священник призвал женщин не оголяться перед врачами
Здоровье
«А ты кто такая?»: звезды, которые хамят в соцсетях
Звёзды
Пермский учитель показывает нескромные фото
Мода Красота
Когда в женском теле вырастает новый орган
Здоровье
Российская певица о последней стадии рака
Звёзды
Дочь Веры Брежневой стала брюнеткой
Звёзды
Российские звезды, не желающие платить алименты
Звёзды Дети
На кого похожа младшая дочь Олега Табакова
Звёзды Дети
Продают ли натуральный сыр Гауда в магазинах
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение