Исхудавшая Пугачева напугала своим видом

В апреле Алле Пугачевой исполняется 70 лет. В честь круглой даты ожидается грандиозный концерт, однако, по мнению некоторых фанатов, оценивших свежие фото и видео артистки, еще неизвестно, состоится ли он, так как та якобы плохо выглядит.

Для съемок Алла Пугачева облачилась в обтягивающие черные джинсы, ботинки на высоких каблуках, темный топ и красный пиджак. Образ завершили массивное ожерелье, распущенные волосы, объемная кепка и очки с затемненными линзами. Гости одарили юбиляршу самыми разными цветами, почти каждого артистка встречала, поднимаясь из-за стола.

Зрители в комментариях к видео обратили внимание, насколько тяжело двигается Примадонна. к примеру, чтобы поприветствовать того же Валерия Леонтьева. А еще пользователи Сети высказали мнение, что Алла плохо выглядит. Дескать, сильно похудела. Также Примадонне досталось за несоответствие стиля и возраста.

"Вот позорище, хоть бы кто то объяснил этой старой мартышке, чем ей надо на самом деле заниматься! не строить из себя тинейджера в узких штанишках, а сидеть дома и воспитывать своих детей (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", "Анарексия это уже не смешно", "Очень худая. Пора обратно толстеть, а то вид больной", — высказались комментаторы.

Беспокойство за артистку можно понять. Ранее в СМИ распространилась информация, что Алла Пугачева перенесла операцию на сердце. Якобы Примадонна обратилась в больницу с жалобами на неприятные ощущения в грудной клетке. Доктора решили не медлить и отправили именитую пациентку на хирургический стол.