Лорак была на грани жизни и смерти

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Ани Лорак оказалась на грани жизни и смерти 

Дни.ру + ещё 2 2 часа назад
Ани ЛОрак попала в настоящую переделку во время гастролей. Популярная исполнительница оказалась на борту вертолета. который вел пилот сквозь густой туман.
Ани Лорак путешествует по России со своим грандиозным шоу DIVA. Коротко о своей жизни артистка говорит так: "Оттанцовываю на шпильках 12-сантиметровых. Выжимаю костюмы. Быстренько в отель, душ, перекус и в машинку. Пять-шесть часов и мы в другом городе".
Артистка передвигается в своем автодоме — уникальной квартире на колесах, где есть все необходимое и для жизни, и для работы: душ, мягкая кровать и даже кухня. Здесь певица отдыхает во время переездов и смотрит видео со своих концертов. Следом в двухэтажном автобусе едет балет, звукорежиссеры и весь технический персонал. А еще вместе с Ани Лорак колесят три фуры оборудования и декораций.
Однако путь из Волгограда в Ростов-на-Дону ей пришлось преодолевать на вертолете. В это время стоял густой туман. видимость ухудшалась с каждой минутой. "Мы были на грани жизни и смерти", — призналась Ани Лорак. А слова пилота ей только добавили волнений. "И я только слышу такие слова: "Если будут деревья, вы им скажите, чтоб я их не пропустил". Представляете, пилот такое говорит мне! Что я могу испытывать?" — цитирует Ани Лорак "Пятый канал".
По словам артистки, они находились в белой дымке. "Я пережила настоящий стресс", — пожаловалась популярная исполнительница. К счастью, путешествие прошло благополучно. Ани Лорак и ее команда порадовали поклонников ярким грандиозным зрелищем.
Интересно, что райдер артистки оказался без изысков, — чай, кофе, вода, соки, фрукты, легкая закуска. И обязательно морковь. "Потому что морковка не только полезный овощ, но также помогает пищеварению, поднимает настроение, витамин А", — объяснила Ани Лорак.
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Звёзды , Видео , ТРК "Петербург-Пятый канал"
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