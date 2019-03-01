Мерил Стрип впервые стала бабушкой 

Мерил Стрип уже давно заботливая мама — теперь у нее наконец-то появился первый внук!
Легендарная актриса стала бабушкой благодаря своей 35-летней дочери Мэми Гаммер. Мэми, недавно сыгравшая убитую горем мать в «Настоящем детективе 3», и ее жених-продюсер Мехар Сети стали родителями первенца 28 февраля, сообщает Us Weekly. Гаммер и Сети помолвились еще в августе 2018, однако до свадьбы пока дело не дошло — влюбленные были заняты подготовкой к родительству.
Мэми Гаммер ранее была замужем за актером Бенджамином Уокером. Они поженились в июле 2011 года, однако менее чем через два года развелись.
У Мерил Стрип и скульптора Дона Гаммера четверо детей: 39-летний музыкант Генри, 32-летняя актриса Грейс и 27-летняя Луиза.