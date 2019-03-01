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Наталья Лагода: что случилось со звездой 90-х 

Умная 2 часа назад
Фото: Умная
Поначалу жизнь исполнительницы хита 90-х «Маленький Будда» была похожа на историю Золушки. В 1998 году выпускница ПТУ Наталья Лагода словно по мановению волшебной палочки стала звездой отечественной эстрады. А потом сказка превратилась в фильм ужасов: попытка суицида, трепанация черепа и странная смерть в гараже.

Из ПТУ на сцену

Наталья Лагода родилась в 1974 году в украинском городе Черкассы. Ее жизнь ничем не отличалась от жизни ее сверстниц. Окончив среднюю школу, Наталья поступила в ПТУ, где получила профессию «швея-вязальщица», вышла замуж, родила сына. Однако в начале 90-х она решила изменить свою жизнь и полная надежд отправилась в Москву.
В столице девушка устроилась танцовщицей в ночной клуб. Там ее и заметил бизнесмен Александр Карманов. Благодаря положению, связям и средствам Карманова, из обычной стриптизерши Лагода превратилась в звезду эстрады. В 1998 году певица впервые появилась в теле— и радиоэфирах с песней «Маленький Будда». Композиция сразу заняла верхние строчки отечественных хит-парадов. Но если в карьере Натальи Карманов сыграл положительную роль, то в жизни встреча с бизнесменом оказалась для певицы роковой.
Измена мужа и попытка суицида
В 2001 году у Александра Карманова появилась другая женщина. Его избранницей стала солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова. Некоторое время Лагода даже не догадывалась о тайном романе супруга. Но однажды, по словам самой артистки, на одном из сборных концертов Орлова поделилась с Натальей новостью о своей беременности. Лагода принялась поздравлять коллегу, но Ольга огорошила Наталью, заявив, что она ждет ребенка от Карманова.
Лагода тяжело переживала расставание с бизнесменом. Свадьба Карманова и Орловой стала для вокалистки последней каплей. На глазах у собственного сына от первого брака она попыталась покончить с собой. Врачи буквально вытащили Наталью с того света. Больше 10 операций, трепанация черепа и инвалидность — таков оказался конец этой сказки.

Реабилитация и новая любовь

На то, чтобы заново научиться передвигаться, говорить и выполнять прочие повседневные действия, Наталье Лагоде понадобилось 3 с лишним года. Все это время она жила в родных Черкассах. В связи с тяжелыми последствиями суицида о карьере певицы Лагоде пришлось забыть навсегда.
Но именно тогда Наталья встретила своего третьего мужа Виталия Семененко. В школьные годы она сидела с ним за одной партой. После свадьбы супруги переехали в Луганск вместе с сыном Натальи. В Луганске чета занялась ремонтом автомобилей. Семененко искренне любил жену и заботился о ней. По крайней мере, сама бывшая звезда была в этом уверена.

Причины смерти

Однако родственники Лагоды не разделяли ее мнение о Семененко. Когда в 2015 году Натальи не стало, они обвинили в ее смерти именно Виталия Семененко. По словам родного брата артистки, Сергея, Виталий злоупотреблял алкоголем. В связи с этим заявлением многие сочли, что благодаря Семененко Лагода тоже пристрастилась к спиртному, и эта пагубная привычка явилась причиной преждевременной кончины 41-летней певицы.
Вскрытие показало, что организм Натальи Лагоды действительно был сильно изношен. Кроме того, в последние недели жизни Лагода страдала двусторонней пневмонией. Болезнь была запущена: женщина не обращалась за медицинской помощью и пыталась справиться с недугом самостоятельно. Именно пневмония и стала основным фактором, повлекшим смерть Лагоды. 29 мая 2015 года ей стало плохо в гараже автосервиса, который принадлежал Семененко. Там же она и скончалась.
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