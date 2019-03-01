Водонаева: «Эшли Грэм недовольна собой, иначе не прикрывалась бы»

Российская звезда посоветовала подписчикам следить за питанием на примере модели.

Первый день весны не только радует нас скорым приближением тепла, но и напоминает о том, что лето — не за горами, и пора уже взяться за свое тело, чтобы влезть в купальник покрасивее. Об этом же подписчикам решила сказать и Алена Водонаева — светская дива давно известна тем, что вдохновляет российских девчонок внимательно следить за собой и своим весом.

Напомнить о том, что за своим питанием нужно следить, Водонаева решила на примере Эшли Грэм:

«Пора исключать жирные жиры и сахар по венам. Правильное питание каждый день! А то будете, как Эшли Грэм. Она ничего, как мы видим по ее фигуре, не исключает. Ест хорошо, детка. Питается сытно и богато. Зря! С таким красивым лицом такое тело… Я не верю, что она довольна собой, иначе не прикрывала бы зад магнитофоном. Не верю, что она легко и здорово (от слова здоровье) себя чувствует. С весом 92 кг при росте 1,75 это априори невозможно. И это тот случай, когда вы своими глазами видите, что если есть, что попало, никакой спорт не поможет. Будьте здоровыми и красивыми. Чем проще будет ваша еда, тем лучше для вас», — написала звезда в своем Instagram, выложив видео с Эшли Грэм в купальнике.

Большая часть подписчиков восприняли слова Алены с негативом и осудили телеведущую за излишнюю прямоту и нетерпимость. А еще все же поспорили с тем, что модели не комфортно в своем теле.

«У тех, кто считает что весить под сто килограммов при росте 1,75 это нормально, и аргументы в данном вопросе сводятся к тому, что Эшли богата и круче меня живет. Ребята, о чем вы? Вы палитесь, это первое. И второе, научитесь читать! Если что, этот пост про жир, а не про деньги», — ответила Водонаева.