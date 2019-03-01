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Водонаева: «Эшли Грэм недовольна собой, иначе не прикрывалась бы» 

WDay.ru 38 минут назад
Российская звезда посоветовала подписчикам следить за питанием на примере модели.
Первый день весны не только радует нас скорым приближением тепла, но и напоминает о том, что лето — не за горами, и пора уже взяться за свое тело, чтобы влезть в купальник покрасивее. Об этом же подписчикам решила сказать и Алена Водонаева — светская дива давно известна тем, что вдохновляет российских девчонок внимательно следить за собой и своим весом.
Напомнить о том, что за своим питанием нужно следить, Водонаева решила на примере Эшли Грэм:
«Пора исключать жирные жиры и сахар по венам. Правильное питание каждый день! А то будете, как Эшли Грэм. Она ничего, как мы видим по ее фигуре, не исключает. Ест хорошо, детка. Питается сытно и богато. Зря! С таким красивым лицом такое тело… Я не верю, что она довольна собой, иначе не прикрывала бы зад магнитофоном. Не верю, что она легко и здорово (от слова здоровье) себя чувствует. С весом 92 кг при росте 1,75 это априори невозможно. И это тот случай, когда вы своими глазами видите, что если есть, что попало, никакой спорт не поможет. Будьте здоровыми и красивыми. Чем проще будет ваша еда, тем лучше для вас», — написала звезда в своем Instagram, выложив видео с Эшли Грэм в купальнике.
Большая часть подписчиков восприняли слова Алены с негативом и осудили телеведущую за излишнюю прямоту и нетерпимость. А еще все же поспорили с тем, что модели не комфортно в своем теле.
«У тех, кто считает что весить под сто килограммов при росте 1,75 это нормально, и аргументы в данном вопросе сводятся к тому, что Эшли богата и круче меня живет. Ребята, о чем вы? Вы палитесь, это первое. И второе, научитесь читать! Если что, этот пост про жир, а не про деньги», — ответила Водонаева.
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Звёзды , Видео , Алена Водонаева
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