Кейт Миддлтон готова родить четвертого

Супруга принца Уильяма осчастливила поклонников. Во время двухдневного визита в Северную Ирландию герцогиня отпустила многообещающую реплику.

Официальный визит супругов в Северную Ирландию стал неожиданностью для многих их поклонников — до последнего он держался в секрете. Кейт Миддлтон и вовсе брала недельный отпуск, чтобы провести время со старшими детьми, у которых начались каникулы (у Джорджа в школе, а у Шарлотты в детском саду). Герцогине Кембриджской пришлось прервать его и судя по её цветущему виду, поездка доставила ей удовольствие.

Чета герцогов посетила знаменитый стадион в Белфасте, где вместе со школьниками сыграли в футбол. Вечером супруги собственноручно наливали пиво посетителям паба при Empire Music Hall. Конечно, не была забыта и официальная миссия визита — привлечь детей к спорту, пообщаться с инициативной молодёжью, навестить семьи, проживающие в неблагополучных районах.

Общаясь с встречающими их поклонниками, Кейт Миддлтон уделила чуть больше внимания пятимесячному малышу Джеймсу на руках родителей. Кроха забавно показывал язык герцогине, чем окончательно растрогал её.

«Глядя на него, мне хочется ещё детей!» — не удержалась от комментария герцогиня. Поклонники рассудили, что невестка королевы мечтает об ещё одном малыше.