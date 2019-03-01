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Кейт Миддлтон готова родить четвертого 

News.ru 16 минут назад
Фото: @kensingtonroyal
Супруга принца Уильяма осчастливила поклонников. Во время двухдневного визита в Северную Ирландию герцогиня отпустила многообещающую реплику.
Официальный визит супругов в Северную Ирландию стал неожиданностью для многих их поклонников — до последнего он держался в секрете. Кейт Миддлтон и вовсе брала недельный отпуск, чтобы провести время со старшими детьми, у которых начались каникулы (у Джорджа в школе, а у Шарлотты в детском саду). Герцогине Кембриджской пришлось прервать его и судя по её цветущему виду, поездка доставила ей удовольствие.
Чета герцогов посетила знаменитый стадион в Белфасте, где вместе со школьниками сыграли в футбол. Вечером супруги собственноручно наливали пиво посетителям паба при Empire Music Hall. Конечно, не была забыта и официальная миссия визита — привлечь детей к спорту, пообщаться с инициативной молодёжью, навестить семьи, проживающие в неблагополучных районах.
Общаясь с встречающими их поклонниками, Кейт Миддлтон уделила чуть больше внимания пятимесячному малышу Джеймсу на руках родителей. Кроха забавно показывал язык герцогине, чем окончательно растрогал её.
«Глядя на него, мне хочется ещё детей!» — не удержалась от комментария герцогиня. Поклонники рассудили, что невестка королевы мечтает об ещё одном малыше.
Принц Уильям и Кейт Миддлтон воспитывают троих детей: младшему Луи 23 апреля исполнится год. Британцы считают Кейт идеальной матерью и надеются, что в семье Уильяма и Кейт ещё обязательно будут дети. Пока же внимание приковано к другой паре: Меган Маркл и принц Гарри станут родителями в ближайший месяц-два.
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Звёзды , Кейт Миддлтон , принц Гарри , принц Уильям
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