Ратаковски прорекламировала новые купальники

27-летняя американская супермодель Эмили Ратаковски прорекламировала линейку нижнего белья и купальников собственного бренда Inamorata Woman.

В коллекции имеются слитные и раздельные купальники. Часть снимков модель опубликовала в своем профиле Instagram.

В предыдущей фотосессии Эмили Ратаковски прорекламировала линейку нижнего белья Inamorata Woman. Для съемок был выбран продуктовый магазин. На фотографиях Эмили стоит на фоне холодильника в одном нижнем белье бордового цвета и держит в руках чурос.