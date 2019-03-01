Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ратаковски прорекламировала новые купальники 

Рамблер 3 часа назад
Фото: @emrata
27-летняя американская супермодель Эмили Ратаковски прорекламировала линейку нижнего белья и купальников собственного бренда Inamorata Woman.
В коллекции имеются слитные и раздельные купальники. Часть снимков модель опубликовала в своем профиле Instagram.
В коллекции представлены купальники на любой вкус. Один из них имеет очень интересные завязки, которые буквально обвивают тело модели.
Купальники Inamorata Woman уже доступны на сайте в разных вариантах расцветки. Их цена варьируется от 75 до 160 долларов (от 5000 до 10000 рублей).
В предыдущей фотосессии Эмили Ратаковски прорекламировала линейку нижнего белья Inamorata Woman. Для съемок был выбран продуктовый магазин. На фотографиях Эмили стоит на фоне холодильника в одном нижнем белье бордового цвета и держит в руках чурос.
Напомним, что карьеру модели девушка начала в 14 лет. Она подписала контракт с Ford Models и стала совмещать учебу в Сан-Диего и работу в Лос-Анджелесе.
Женский форум1
Звёзды , Ford
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему вы подсознательно избегаете отношений
10 советов, как похудеть за 10 дней
Вредно ли подсолнечное масло
Чем полезны комплименты
5 ошибок в одежде у русских девушек4
Видео
Исхудавшая Пугачева напугала своим видом
Звёзды
Наталья Лагода: что случилось со звездой 90-х
Звёзды
Рамблер/гороскоп на 1 марта
Психология
Сакральные места советских женщин
Красота
Священник призвал женщин не оголяться перед врачами
Здоровье
Лорак была на грани жизни и смерти
Звёзды
«Деревенские» привычки, которые портят ваш стиль
Мода
«А ты кто такая?»: звезды, которые хамят в соцсетях
Звёзды
Как в сухофрукты и орехи попадают личинки и червяки
Еда
Самые странные дети в мире
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение