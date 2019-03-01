27-летняя американская супермодель Эмили Ратаковски прорекламировала линейку нижнего белья и купальников собственного бренда Inamorata Woman.
В коллекции имеются слитные и раздельные купальники. Часть снимков модель опубликовала в своем профиле Instagram.
В коллекции представлены купальники на любой вкус. Один из них имеет очень интересные завязки, которые буквально обвивают тело модели.
Купальники Inamorata Woman уже доступны на сайте в разных вариантах расцветки. Их цена варьируется от 75 до 160 долларов (от 5000 до 10000 рублей).
В предыдущей фотосессии Эмили Ратаковски прорекламировала линейку нижнего белья Inamorata Woman. Для съемок был выбран продуктовый магазин. На фотографиях Эмили стоит на фоне холодильника в одном нижнем белье бордового цвета и держит в руках чурос.
Напомним, что карьеру модели девушка начала в 14 лет. Она подписала контракт с Ford Models и стала совмещать учебу в Сан-Диего и работу в Лос-Анджелесе.