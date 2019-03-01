Внучка народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной Анна Шукшина сообщила, что актриса полностью восстановилась и чувствует себя намного лучше.
По её словам, врачи планируют выписать артистку 1 марта, передаёт АГН «Москва».
Как писал News.ru, ранее в ряде СМИ появились данные о том, что Федосеева-Шукшина почувствовала себя плохо вечером 24 февраля. Она пожаловалась прибывшим по вызову медикам на сильную боль в груди, после чего было принято решение о её экстренной госпитализации. Сначала в Сеть просочилась информация о якобы остром инфаркте. Муж актрисы Бари Алибасов опроверг эти слухи.