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Внучка Федосеевой-Шукшиной рассказала о состоянии актрисы 

News.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Внучка народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной Анна Шукшина сообщила, что актриса полностью восстановилась и чувствует себя намного лучше.
По её словам, врачи планируют выписать артистку 1 марта, передаёт АГН «Москва».
Как писал News.ru, ранее в ряде СМИ появились данные о том, что Федосеева-Шукшина почувствовала себя плохо вечером 24 февраля. Она пожаловалась прибывшим по вызову медикам на сильную боль в груди, после чего было принято решение о её экстренной госпитализации. Сначала в Сеть просочилась информация о якобы остром инфаркте. Муж актрисы Бари Алибасов опроверг эти слухи.
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