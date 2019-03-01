Внучка Федосеевой-Шукшиной рассказала о состоянии актрисы

Внучка народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной Анна Шукшина сообщила, что актриса полностью восстановилась и чувствует себя намного лучше.

По её словам, врачи планируют выписать артистку 1 марта, передаёт АГН «Москва»