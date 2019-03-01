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СМИ: Джоли вытесняет Питта из жизни детей 

Журнал ОК! + ещё 1 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Последние пять месяцев Анджелина Джоли помогала старшему сыну Мэддоксу с выбором колледжа. Они успели посетить учебные заведения в США и за рубежом, и все это происходило без участия Брэда Питта.
На днях источник, близкий к актеру, сообщил HollywoodLife.com, что Питт хотел бы помочь сыну выбрать колледж, но Джоли решила иначе. По словам инсайдера, Анджелина ясно дала понять, что сама со всем справляется и избавила бывшего мужа от участия в процессе принятия важных жизненных решений Мэддоксом. Западные СМИ сообщают, что это заставляет актера чувствовать себя вытесненным из жизни старшего сына.
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Звёзды , Брэд Питт , Анджелина Джоли
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