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Водонаева призналась, что борется с лишним весом 

Дни.ру + ещё 2 1 час назад
Фото: Дни.ру
Известная российская телеведущая призналась, что запустила себя и набрала лишний вес. Алена Водонаева пообещала своим поклонникам вернуться в прежнюю форму в ближайшее время.
В своем микроблоге в Instagram звезда разместила откровенный пост, в котором рассказала, что набрала три лишних килограмма.
"История про 3 лишних килограмма. Я чувствую себя жирной, когда я выгляжу так, как сейчас. Люблю при росте 1,75 весить 57 килограммов", — написала она. Телеведущая добавила, что собирается возобновить домашние тренировки со следующей недели. В конце Алена Водонаева поинтересовалась, какой рост и вес у ее поклонников.
Пользователи принялись делиться своими параметрами. Многие комментаторы отметили, что модель выглядит безупречно и одарили ее комплиментами. "Вот это женщина!", "У вас все настолько гармонично сочетается. Я не уверена, что вам нужно сбрасывать вес", "Ты что? Не надо худеть!", "Красотка", "Алена, ты прекрасна всегда!", "А мне все нравится! Отлично выглядишь", — делились своими мыслями восхищенные пользователи.
Напомним, ранее Алена Водонаева раскритиковала фигуру plus-size модели Эшли Грэм. Она заявила, что на самом деле американская звезда недовольная своим телом, однако тщательно скрывает это от своих поклонников. Пользователи не оценили пост российской телеведущей и напали на нее с гневными комментариями. По их мнению, американка является обладательницей здорового тела, в то время как Водонаева похожа на "высохшую Круэллу Де Виль".
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