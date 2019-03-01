Шнуров порассуждал о лицемерии сторонников ЗОЖ

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором порассуждал о лицемерии сторонников здорового образа жизни. Пост на эту тему он опубликовал в своем Instagram-аккаунте в пятницу, 1 марта.

В произведении музыкант отметил, что такие люди знают чувство меры и заботятся о собственном имидже. На людях они могут ограничиться бокалом вина, однако в одиночестве, скорее всего, позволяют себе хорошо выпить, считает певец.

Их в говно ты не увидишь, Будто знают чувство меры. Каждый соблюдает имидж Для сомнительной карьеры. Зожники и фитоняши: «Максимум — бокал винца». Тихо по домам ****** [напиваются], Больше вашего певца.

Артист добавил, что любители спорта и здорового питания стараются создать светлый образ и излучать любовь, но намекнул, что все это является лицемерием, потому что они «фотошопят свои судьбы» и пытаются повернуться к остальным «рабочей стороной».

Образ их ужасно светел, Сколько поз, и сколько слов. Всякий ****** [распутство] засекретил И транслирует любовь. Фотошопят свои судьбы, Мучаясь под час иной, Как всю жизнь так провернуть бы К нам рабочей стороной.