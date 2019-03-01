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Шнуров порассуждал о лицемерии сторонников ЗОЖ 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором порассуждал о лицемерии сторонников здорового образа жизни. Пост на эту тему он опубликовал в своем Instagram-аккаунте в пятницу, 1 марта.
В произведении музыкант отметил, что такие люди знают чувство меры и заботятся о собственном имидже. На людях они могут ограничиться бокалом вина, однако в одиночестве, скорее всего, позволяют себе хорошо выпить, считает певец.
Их в говно ты не увидишь, Будто знают чувство меры. Каждый соблюдает имидж Для сомнительной карьеры. Зожники и фитоняши: «Максимум — бокал винца». Тихо по домам ****** [напиваются], Больше вашего певца.
Артист добавил, что любители спорта и здорового питания стараются создать светлый образ и излучать любовь, но намекнул, что все это является лицемерием, потому что они «фотошопят свои судьбы» и пытаются повернуться к остальным «рабочей стороной».
Образ их ужасно светел, Сколько поз, и сколько слов. Всякий ****** [распутство] засекретил И транслирует любовь. Фотошопят свои судьбы, Мучаясь под час иной, Как всю жизнь так провернуть бы К нам рабочей стороной.
25 февраля стало известно, что Шнуров вошел в общественный совет при комитете Госдумы по культуре. Глава комитета Елена Ямпольская призналась, что интересуется творчеством исполнителя, и заявила, что теперь в организации будет еще больше независимо мыслящих людей.
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Звёзды , Сергей Шнуров , Госдума
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