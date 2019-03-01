Чехова объяснила, почему не взяла сына на Мальдивы

Звезда уверена, что приняла правильное решение.

Известная телеведущая Анфиса Чехова улетела отдыхать на Мальдивы. Но шестилетнего сына не стала с собой брать. Звездная мама решила сразу объяснить, почему Соломон остался в Москве, прежде чем услышит критику в свой адрес. Телеведущая поспешила успокоить заботливую аудиторию, отметив, что запланировала поездку с ребенком, в которой ему будет, действительно, интересно.

"Чтобы сразу успокоить всех волнующихся, Соломона не взяла на отдых, потому что во-первых на неделю с такими длинными перелетами, не считаю правильным тащить ребенка. Если так далеко лететь, то хотя бы на 2 недели. А во-вторых, и это самое главное, я была с Соликом на Мальдивах, и он умирал со скуки, трепал нервы нам и сам не отдыхал. Он очень активный, ему нужны дети, горки, аниматоры🤦🏻‍♀️На Мальдивах я совсем не знала чем его занять. В итоге никто толком не отдохнул", — рассказала Анфиса Чехова.

«Но вы не переживайте! Следом за Мальдивами, где я наберусь «матерных» сил и как следует порелаксирую, у нас задумана еще одна поездка, но уже с Соломоном! Детская, увеселительная», — поделилась звездная мама.

Кстати, недавно Анфиса Чехова решила в личном блоге рассказать «10 фактов о себе». В одном из пунктов звезда призналась, что ее шестилетний сын спит с ней рядом. Анфиса Чехова не считает это ужасным и не навязывает свой опыт другим мамам. Телеведущая была уверена, что услышит много негативных комментариев после такого признания. Однако, этого не произошло. Многие подписчицы поблагодарили звезду за откровенность и рассказали, что также спят со своими детьми.

"Мы с сыном все ещё спим в одной кровати. Сейчас меня распнут «идеальные матери», но мне так спокойней и удобней. Пока так. Как появится у нас обоюдное желание, будем разъезжаться по разным кроватям", — поделилась Анфиса Чехова.

«Кстати, Вы не заметили, что я не даю советов по воспитанию детей? Я считаю, что опыт каждой матери — он уникальный. И нужно больше чувствовать и меньше слушать советов. В любом случае, лучшее, что вы можете дать своему ребенку — это работа над собой!» — отметила телеведущая.

«Анфиса, я тоже сплю в одной кровати с сыном!🙈Ему уже 7, и нам очень даже комфортно!)) Я думала, что одна такая!🙊)», «Анфиса, вы полностью описали меня. У нас совпали все пункты», «Вы идеальная мама👍Безмерн уважаю вас », «Спасибо за откровенность», « О, да это же здорово 🙌 У нас сын, если ужастиков насмотрится на ночь, приходит со своими атрибутами (одеяло+подушка) к нам. Бывает и такое. 😂 Ничего, что ему 13», «И моему сыну 7 лет и мы спим вместе, а меня уже все ЗАДОЛБАЛИ по этому поводу!» — комментирует аудитория в Instagram без намека на осуждение.

Напомним, что с 2009 года Анфиса Чехова встречалась с актером Гурамом Баблишвили . Пара сыграла свадьбу лишь в середине июня 2015 года, а до этого, 31 мая 2012 года, на свет появился их сын Соломон. В 2017 году супруги сообщили о разводе. Тем не менее Анфиса и Гурам остались друзьями и легко договорились, как будут заботиться о сыне. Так, часть времени мальчик проводит с отцом в Грузии, а часть — с мамой в России. Более того, иногда Гурам и Анфиса встречаются и одновременно общаются с сыном.

"Я, как недолюбленная своим папой девочка, очень хорошо понимаю, насколько важно дать своему ребёнку чувство Защищенности и Опоры! А опора — это Мама и Папа, которые, даже если они не вместе, всё равно остаются для своего ребенка Семьёй! Никогда, слышите, Никогда не подрывайте у ребенка родительский авторитет!", — отмечала телеведущая.

«Что бы между вами не происходило, как бы вам не было сложно наладить отношения — это ваша проблема, в которую нельзя вмешивать Детей! Я рада, @gurambablishvili, что мы с тобой такие мудрые! Когда-нибудь наш сын скажет нам Спасибо)) А если не скажет, ну и ладно, мы всё равно будем его Любить больше всего на свете😉» — рассуждала Анфиса Чехова.