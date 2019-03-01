Что случилось с семьей легендарной Эдиты Пьехи

Если начать биографию известной певицы словами «она родилась во Франции», то многие наверняка подумают, что детство Эдиты Пьехи было похоже на сказку. Но это далеко не так. Тяжелая работа и бытовые условия, оставлявшие желать лучшего, унесли жизни отца и брата вокалистки. Да и судьба матери Эдиты Станиславовны оказалась незавидной.

Смерть отца-шахтера

Эдита Пьеха действительно родилась во Франции, в коммуне Нуайель-су-Ланс. Тогда там проживали в основном шахтеры и члены их семей. К слову, за 30 лет до рождения Эдиты на одной из шахт произошел ужасный взрыв, который до сих пор считается одним из крупнейших взрывов, когда-либо прогремевших на территории Европы. Он унес больше тысячи жизней. Тем не менее люди продолжали работать на местных шахтах и обживать окрестные городки.

В их числе был и отец будущей звезды Станислав Пьеха . Однако в 1941 году 37-летний мужчина слег. Как выразилась в одном из своих интервью Эдита Станиславовна, у главы семьи «окаменели легкие». Тогда же началась и война. По воспоминаниям певицы, население разделилось надвое: одни работали на Сопротивление и жили в нищете, другие — помогали фашистам и получали хорошее питание.

Как-то раз Эдита нечаянно ударила девочку, родители которой прислуживали оккупантам, совком по голове. Мать, Фелиция Королевска, хотела наказать дочь. Но уже больной отец ей не позволил. «Она слишком мала, чтобы творить зло сознательно», — сказал он. Через несколько месяцев он скончался от профессионального заболевания всех шахтеров — силикоза легких.

Смерть брата и появление отчима

Так как Пьехи не желали иметь ничего общего с фашистами, им приходилось надеяться только на свои силы. Кроме того, по словам Эдиты Станиславовны, рабочие в те годы считались собственностью хозяина шахты. Если никто из членов семьи не спускался в забой, собственник имел право выселить их с занимаемых квадратных метров. Именно поэтому еще во время болезни Станислава Пьехи его место в шахте занял сын. Тогда Павлу едва исполнилось 14. Через 3 года не стало и брата Эдиты Станиславовны: он умер от туберкулеза.

Так Фелиция Королевска осталась одна с маленькой дочерью на руках. Податься ей было некуда, а потому она не видела другого выхода, как снова выйти замуж. Как утверждает Эдита Станиславовна, своего второго супруга, тоже шахтера, Фелиция не любила. Тем не менее в 1945 году Королевска родила еще одного сына Юзефа. А после окончания войны новый глава перевез все семейство на историческую родину, свою и жены, в Польшу.

Насилие в семье и умение прощать

В 1950-х годах Эдита Пьеха получила направление на учебу в СССР и ехала в Ленинград. Мать, отчим и младший брат певицы остались в Польше. Как рассказывала Эдита Станиславовна, Фелиция Королевска часто писала ей о том, что супруг поднимает на нее руку. Это не было для певицы новостью: мужчина частенько бил и ее саму. Однако, приехав домой на каникулы, Эдита схватила отчима за лацканы пиджака и процедила: «Если вы еще раз тронете маму, будете иметь дело со мной!» Следующее письмо дочери от Фелиции источало только восторги: «Он тебя боится!».

Вскоре отчим вокалистки серьезно заболел и попросил падчерицу помочь ему материально. Денег у Эдиты, понятно, не было, но она носила золотую цепочку матери и кольцо. Все это мужчина умолял выслать ему. Пьеха не стала противиться. Она с детства помнила выражение «Только сильные умеют прощать». Тем не менее избавление от нелюбимого супруга не продлило жизнь Фелиции. Она скончалась в возрасте 66 лет.