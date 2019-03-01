Бузова фантазирует об одном из участников «Дома-2»

Телеведущая восхищена мужским началом участника реалити-шоу. Звезда шоу "Дом-2" Леша Безус так впечатлил Ольгу Бузову , что та назвала его сексуальным доминантом.

Теледива призналась, что считает участника телестройки настоящим самцом. Бузова отметила, что иногда в красках представляет, каков Безус в постели. Пылкий взгляд Леши одновременно возбуждает и наводит ужас на Ольгу.

"Мне кажется, что он в постели такое животное, маньячелло! Да, Милен? Я его представляю в черном плаще", — обратилась Бузова к девушке участника звезды "Дома-2" Милене Безбородовой.

Когда Ольга поделилась своими мыслями в студии программы "Бородина против Бузовой", Милена и Леша начали краснеть и смеяться. Несмотря на смущение догадки теледивы они подтвердили.

После Бузова решила выяснить, не теряет ли Безус интерес к Безбородовой, когда та полностью отдается его власти. "Леш, вот когда женщина полностью себя отдает, интерес у мужчины не пропадает к такой женщине?" — усомнилась теледива.

Безуз развеял все опасения Бузовой. По словам звезды шоу "Дом-2", его желание становится только сильнее. Об этом сообщает Dom2Life.ru.

Меж тем, поклонники телестройки считают, что теледива в последнее время слишком часто затрагивает тему секса. Бузова не скрывает, что страдает от одиночества. Все свои силы она отдает работе и на личную жизнь времени у теледивы не остается. "Бузова озабоченная…", "Своего то ****** нет, вот и приходится чужих представлять🤷‍♀️🤦‍♀️", — рассуждали фанаты шоу "Дом-2".