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Бузова фантазирует об одном из участников «Дома-2» 

Дни.ру 3 часа назад
Фото: Дни.ру
Телеведущая восхищена мужским началом участника реалити-шоу. Звезда шоу "Дом-2" Леша Безус так впечатлил Ольгу Бузову, что та назвала его сексуальным доминантом.
Теледива призналась, что считает участника телестройки настоящим самцом. Бузова отметила, что иногда в красках представляет, каков Безус в постели. Пылкий взгляд Леши одновременно возбуждает и наводит ужас на Ольгу.
"Мне кажется, что он в постели такое животное, маньячелло! Да, Милен? Я его представляю в черном плаще", — обратилась Бузова к девушке участника звезды "Дома-2" Милене Безбородовой.
Когда Ольга поделилась своими мыслями в студии программы "Бородина против Бузовой", Милена и Леша начали краснеть и смеяться. Несмотря на смущение догадки теледивы они подтвердили.
После Бузова решила выяснить, не теряет ли Безус интерес к Безбородовой, когда та полностью отдается его власти. "Леш, вот когда женщина полностью себя отдает, интерес у мужчины не пропадает к такой женщине?" — усомнилась теледива.
Безуз развеял все опасения Бузовой. По словам звезды шоу "Дом-2", его желание становится только сильнее. Об этом сообщает Dom2Life.ru.
Меж тем, поклонники телестройки считают, что теледива в последнее время слишком часто затрагивает тему секса. Бузова не скрывает, что страдает от одиночества. Все свои силы она отдает работе и на личную жизнь времени у теледивы не остается. "Бузова озабоченная…", "Своего то ****** нет, вот и приходится чужих представлять🤷‍♀️🤦‍♀️", — рассуждали фанаты шоу "Дом-2".
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