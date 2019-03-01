Хайп года: Ольга Бузова нецензурно пожаловалась на отсутствие секса

Певица высказалась о своей личной жизни на сцене премии «Звуковая дорожка».

Накануне вечером в Москве состоялась церемония вручения премии «Звуковая дорожка». В числе других артистов, получивших награду, оказалась Ольга Бузова , победившая в номинации «Хайп года». Одно из заявлений, сделанных певицей прямо со сцены премии, оказалось крайне необычным.

Лолита, ставшая ведущей мероприятия, похвалила Бузову за огромное трудолюбие и личные качества, позволившие ей «пробиться» на вершину музыкального Олимпа. Милявская даже отметила: многим стоило бы поучиться на этом ярком примере.

После этого на сцену премии вышла сама Ольга. Исполнив один из своих хитов, артистка приняла поздравления от ведущих с победой и напомнила, что впервые появилась на телевидении 16 лет назад. А Милявская вновь обратила внимание, что работает ее младшая коллега по цеху тяжело и упорно.

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«В***ет!» — ввернула Лолита крепкое словцо. Бузова в ответ не замедлила лишний раз продемонстрировать свою «хайповость».