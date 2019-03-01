Басков устроил пьяные танцы под песни Королевой

Вот уже много лет Николай Басков является одной из самых ярких звезд отечественной эстрады. Артист собирает на своих концертах полные залы, а тысячи поклонников и особенно поклонниц без устали обсуждают его личную жизнь и следят буквально за каждым его шагом.

Но ничто человеческое оказалось не чуждо и «Золотому голосу России». Накануне Басков спел на корпоративной вечеринке, а потом, видимо, хорошо подвыпив, пустился в пляс прямо в зрительном зале.

На видео, которое опубликовала в Instagram Наташа Королева , певец «зажигает» под ее песню «Зять». Исполнитель дурачится, стоя рядом со сценой, а в момент, когда замечает, что его снимают, начинает в шутку прятаться от объектива смартфона.

«Колюся жжет…» — подписала Королева ролик в «сториз».