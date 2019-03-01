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Басков устроил пьяные танцы под песни Королевой 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Вот уже много лет Николай Басков является одной из самых ярких звезд отечественной эстрады. Артист собирает на своих концертах полные залы, а тысячи поклонников и особенно поклонниц без устали обсуждают его личную жизнь и следят буквально за каждым его шагом.
Но ничто человеческое оказалось не чуждо и «Золотому голосу России». Накануне Басков спел на корпоративной вечеринке, а потом, видимо, хорошо подвыпив, пустился в пляс прямо в зрительном зале.
На видео, которое опубликовала в Instagram Наташа Королева, певец «зажигает» под ее песню «Зять». Исполнитель дурачится, стоя рядом со сценой, а в момент, когда замечает, что его снимают, начинает в шутку прятаться от объектива смартфона.
«Колюся жжет…» — подписала Королева ролик в «сториз».
Напомним, на днях Николай Басков стал гостем вечеринки, организованной в честь 65-летнего юбилея Любови Успенской. После роскошного мероприятия, на которое были приглашены многие знаменитости, виновница торжества похвасталась преподнесенным певцом подарком — сумочкой, куда Басков не забыл положить и денежный «гонорар».
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Женский форум
Звёзды , Видео , Николай Басков , Любовь Успенская , Наташа Королева
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