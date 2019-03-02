Охота на певицу: кто покушался на жизнь Пугачевой

В конце 70-х годов Алла Пугачева находилась на самом пике своей популярности. О певице мечтали многие советские мужчины. Среди них были и не вполне уравновешенные граждане, вроде Анатолия Нагиева. Тогда жизнь Пугачевой буквально висела на волоске, потому что маньяк узнал ее домашний адрес.

Преступник с юности и песни Пугачевой

Анатолий Нагиев впервые преступил закон еще в 17-летнем возрасте. В 1975 году его осудили на 6 лет лишения свободы за 3 эпизода изнасилования. О причинах своих поступков Нагиев особо не распространялся, но есть версия, что маньяк посредством насилия компенсировал свои комплексы, в частности физические данные. Рост преступника составлял всего 157 сантиметров.

Несмотря на то, что кроме всего прочего Нагиев отличался агрессивным нравом, за решеткой он вел себя примерно. Поэтому он вышел на свободу, едва отбыв половину положенного срока.

Оказавшись на воле, Анатолий Нагиев, который познакомился с творчеством Аллы Пугачевой именно в колонии, пообещал себе во что бы то ни стало отыскать певицу в огромной Москве. Как признавался сам преступник, однажды он увидел фильм «Женщина, которая поет» с Пугачевой в главной роли, «влюбился и понял, что должен ее обязательно найти и убить». Сексуальному маньяку и серийному убийце Нагиеву такое умозаключение казалось вполне логичным.

Адрес Пугачевой и неудавшееся убийство

Анатолий Нагиев, прозванный сокамерниками за свою вспыльчивость «Бешеным», рассказывал следователям о том, что он долго бродил по улицам Москвы и заглядывал в дома, где по его предположениям могла жить Пугачева. Возможно, преступник никогда не нашел бы певицу, если бы не его любовница. Женщина поведала Нагиеву, что столица полнится слухами о переезде Аллы Борисовны в апартаменты на улице Горького. Нагиев не один месяц следил за домом на Горького, и в конце концов ему удалось узнать точный адрес жертвы. Задумка Бешеного не отличалась оригинальностью. Маньяк хотел просто зайти за вокалисткой в лифт, ударить ножом и скрыться. Поначалу все шло по плану: он действительно проследовал в подъезд за Пугачевой. Но когда та уже была в кабинке лифта, Нагиева окликнула бдительная вахтерша. Маньяк на секунду растерялся, двери лифта захлопнулись, и Пугачева уехала.

Многочисленные жертвы и всесоюзная слава

Именно эта неудача повлекла за собой череду изнасилований и убийств с особой жестокостью. Все это совершил Анатолий Нагиев. В общей сложности с 1979 по 1980 годы он изнасиловал около 30-ти женщин, а 6 из них убил. Одна из жертв маньяка Дарья Кравченко, с которой Бешеный расправился прямо в поезде и тело которой спрятал в багажное отделение под сиденьем в купе, оказалась по некоторым данным похожа на Пугачеву. Подобная одержимость певицей, по мнению известного биографа Федора Раззакова, автора книги «Алла Пугачева: рожденная в СССР», была вызвана безнаказанностью душегуба. Милиция долго не могла выйти на след маньяка, и Нагиев почувствовал себя всесильным. Пресытившись и этим чувством, он решил совершить нечто такое, о чем заговорила бы вся страна. Именно поэтому звезда эстрады Алла Пугачева и стала для него идеей фикс.

Задержание, побег и расстрел