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41-летняя Анфиса Чехова устроила провокационную фотосессию на Мальдивах 

Passion.ru + ещё 2 4 часа назад
Фото: Passion.ru
Телеведущая опубликовала несколько «жарких» кадров.
Ближайшие несколько дней Анфиса Чехова проведет на Мальдивах, куда улетела в короткий, но тем не менее долгожданный отпуск. В своем Instagram 41-летняя телеведущая не стесняется демонстрировать аппетитные формы, однако новые кадры немало удивили даже ее бывалых подписчиков. В новой смелой фотосессии Анфиса прикрыла пышную грудь соломенной шляпой и руками. «Рай», — лаконично подписала фотографии Чехова.
«Когда очень хочется…быть скромной», «Анфиса, у вас депрессия после развода? Зачем раздеваться? Немедленно оденьтесь, Вы одетая намного сексуальнее», «Анфиса, да вы любой "молодке" фору дадите в 100 раз! самая женственная и сексуальная!», «Со шляпой красиво все и даже загадочно. А вот грудь конечно, не очень оголять на весь инстамир. Хотя кому-то может и нравится», « Да по ходу машина времени существует! Ты не меняешься! Так держать!», «Красиво! Без пошлости, просто красиво, даже идеально!», «Печально, что вы опустились до почти голых „титек“, в Вас был какой-то шарм))) А тут …Семёнович, Волочкова…неужели лайки это ваша жизнь», «Так женственно, сексуально и эротично одновременно, и на мой взгляд совсем не пошло!Очень красиво, фигура прям ням-ням. Мне очень нравится как вы выглядите», — разошлись во мнениях подписчики.
А вам нравится новая фотосессия Анфисы Чеховой?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
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