Звезда сериала «Зачарованные» сделала заявление 

45-летняя актриса сделала откровенное заявление.
Звезда сериала «Зачарованные» славится своим прямолинейным характером. Она не боится сделать громкое заявление, как это было, например, с темой сексуального домогательства со стороны кинопродюсера Харви Вайнштейна. Роуз одна из первых обвинила мужчину в харассменте. А сейчас же МакГоуэн решилась на новое признание. В своем Twitter актриса отреагировала на сообщение, в котором сообщалось, что у каждой четвертой женщины до 45 лет был аборт. При этом после прерывания беременности 60% этих женщин позже становились матерями. Роуз согласилась с этими данными, заявила, что она попадает в категорию «каждая четвертая» и рассказала свою историю, которая привела ее к аборту.
У меня был аборт, и я поддерживаю это сообщение. Мне не стыдно, и вам не должно быть. Тот факт, что 60% женщин, сделавших аборт, позже становятся матерями, говорит о многом — они понимают больше, чем кто-либо. Я принимала противозачаточные, но что-то пошло не так. Я поняла, что не могу привести ребенка в свой мир и одновременно изменить этот мир. Я не жалею о своем решении. Оно не было легким. Если вы не хотите делать аборт, не делайте его. Мое тело, мой выбор, моя жизнь. Только вы делаете этот выбор,
— написала Роуз.
Отметим, актриса встречалась со многими мужчинами и не скрывала своей любвеобильности. В числе ее возлюбленных были певец Мэрилин Мэнсон и кинорежиссер Роберт Родригес. Но несмотря на бурную личную жизнь, замужем актриса была лишь один раз. В 2013 году Роуз вышла замуж за художника Дейви Дитейла, но уже через три года подала на развод. Детей у звезды пока нет.