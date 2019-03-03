Юлия Пересильд в купальнике искупалась в снегу

Юлия Пересильд вписала свое имя в список звезд, которые могут похвастаться отменным здоровьем. Актриса сейчас гостит в знаменитом городе Ханты-Мансийске и в качестве развлечений выбрала себе исконно русскую забаву — знаменитая блондинка вышла на мороз в одном купальнике и стойко искупалась в снегу.

«Купание» в снегу давно стало традиционным зимним развлечением в нашей стране. После жаркой парилки в бане (или, напротив, до согревающих процедур) обладатели хорошего здоровья с удовольствием выходят на мороз и обтираются снегом. Присоединилась к числу знаменитостей, которые не бояться низких температур, и известная актриса Юлия Пересильд, приложив в доказательство видеозапись своего подвига, совершенного в Ханты-Мансийске.

Несмотря на календарную весну, во многих районах России еще царствует зима, не исключение и Ханты-Мансийск, где в первую неделю марта температура доходила до -10 градусов по Цельсию. Юлия Пересильд в компании подруг, дающих моральную поддержку, вышла на улицу в одном купальнике и с веселыми вскриками стала обтираться снегом. А после тут же побежала греться в теплый бассейн.

Стоит отметить, что утонченная артистка может похвастаться весьма широким кругом интересов и занятий, и купание в снегу — лишь одно из ее достижений. К примеру, хрупкая с виду звезда увлеклась мужским спортом и, как результат, сегодня может постоять за себя, точным боксерским ударом умерив пыл недоброжелателей.