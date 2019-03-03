Какой была первая жена Александра Абдулова

Поклонники советского и российского кино считают первой женой и главной страстью Александра Абдулова очаровательную Ирину Алферову . Их брак был красивой сказкой, покорившей сердца миллионов советских зрителей. Однако мало кто знает, что до Ирины в жизни популярного актера уже была большая любовь — Татьяна Лейбель.

Хрупкая блондинка со Львовщины

Татьяна Лейбель родилась в 1946-ом в небольшом украинском городке Перемышляны, расположенном во Львовской области. С детства влюбленная в танец, она мечтала блистать на большой сцене и в кино. Однако никаких перспектив в родном городе у девушки не было. Пришлось уехать сначала во Львов, Симферополь, а затем и перебраться в Москву. В столице Лейбель посчастливилось попасть в известный коллектив эстрадного танца «Бригантина», которым руководил Владимир Шубарин . Начались усиленные репетиции, гастроли, интересная работа в кино. В дуэте с молодым и перспективным танцором Владимиром Никольским Татьяна стала развивать новые направления современного танца.

Знакомство с Абдуловым

Вращаясь в среде московских актеров, молодая красивая танцовщица не могла остаться незамеченной. В 1975-ом, на одной из актерских вечеринок, Татьяна познакомилась с Александром Абдуловым. О таких встречах говорят: «Это была любовь с первого взгляда». Молодые люди сразу вспыхнули страстью друг к другу. Процеловались весь вечер, ночь провели вместе. В более поздних интервью Лейбель рассказывала, что их роман развивался стремительно. Абдулов почти сразу же предложил любимой съехаться и жить вместе. Стал звать своей женой. Татьяна согласилась. Она была без памяти влюблена и думала, что свадьба — вопрос времени. Пылко влюбленный супруг старался ей всячески помогать. Поспособствовал поступлению в ГИТИС, познакомил с известными режиссерами, актерами. Вся женская половина Ленкома, в котором Абдулов служил, завидовала Тане черной завистью.

Дорогу перебежала… слава

Несмотря на сильную страсть и готовность молодых людей к браку, их союзу не суждено было длиться долго. Татьяна Лейбель была востребованной танцовщицей и без работы не сидела. Однако ее популярности было далеко до славы, которую пророчили Александру. Абдулов был сыном режиссера, выходцем из известной театральной семьи. Увлекался спортом, выигрышно смотрелся на экране. Чтобы из такого красавца сделать звезду всесоюзного масштаба, нужно совсем немного. Один громкий, головокружительный роман — и сердца поклонниц будут трепетать от восторга при виде лица Абдулова на большом экране. Татьяна Лейбель на роль звездной возлюбленной не очень подходила. Она была красивой, милой, но слишком уж неприметной. Зато в это же время разгоралась звезда великолепной Ирины Алферовой. Руководитель Ленкома Марк Захаров рассудил, что роман кинодивы с Абдуловым может «выстрелить» — сделать обоих чертовски знаменитыми. Так и случилось. Молодых людей познакомили поближе. Александр стал все чаще задерживаться после спектаклей. Татьяна была в это время уже беременной. Объявив об этом мужу, женщина ожидала предложения руки и сердца. Однако Абдулов оказался не рад новостям. Он рассказал жене о романе с Алферовой и настоял на прекращении отношений.

Новый брак