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Собчак кардинально изменилась ради Богомолова 

Дни.ру 1 час назад
Телеведущая внезапно появилась в Театре Олега Табакова, где Константин Богомолов внезапно заменил одного из актеров в драме "Чайка". После парочка вместе уехала на одной машине.
Известная телеведущая Ксения Собчак кардинально изменила свои привычки ради своего нового фаворита — режиссера Константина Богомолова. Светская львица забросила кинопремьеры и вечеринки, которые регулярно посещала ранее. Теперь ее гораздо чаще можно увидеть в театре.
Как пишет "СтарХит", Собчак появляется на всех постановках с участием Константина. Причем старается сделать свое появление максимально заметным.
Так, на этой неделе Ксения буквально ворвалась в Театр Олега Табакова, где Константин внезапно заменил одного из актеров в драме "Чайка". О рокировке стало известно за три дня до спектакля.
"Ксения опаздывала и даже позвонила, предупредила об этом руководство. Так что капельдинеры и сотрудники были в курсе ее приезда и шушукались на каждом шагу. В зал пока еще законная жена Максима Виторгана влетела вместе с подругой, когда первый акт был в самом разгаре",
— говорит собеседник издания.
Во время антракта Ксения демонстративно удалилась в сторону гримерок, а после — ждала Богомолова в фойе. Парочка несколько минут мило о чем-то переговаривалась, а затем удалилась на выход — телеведущая и режиссер вместе сели в машину и уехали, утверждает издание.
О романе Собчак и Богомолова стали ходить слухи в декабре этого года. Пару замечали на светских мероприятиях и в путешествиях. Впрочем, ни телеведущая, ни режиссер до сих пор никак не прокомментировали свои отношения.
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Звёзды , Видео , Максим Виторган , Константин Богомолов , Ксения Собчак , Олег Табаков , StarHit
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