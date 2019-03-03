«Мы свое уже выпили, скушали, вынюхали»

Светлана Сурганова дала редкое интервью о своей победе над раком и отношениях с Дианой Арбениной.

Слава и любовь зрителей пришли к Светлане Сургановой в 90-е годы, когда они вместе с Дианой Арбениной создали первый в России девичий рок-дуэт «Ночные снайперы».

Спустя два года с момента появления «Снайперов» Сурганова столкнулась со страшным диагнозом «рак». 27-летняя певица пережила клиническую смерть, перенесла несколько операций и длительный период восстановления.

Сегодня Светлана не любит вспоминать о пережитом, однако признается, что старается максимально беречь себя:

«Стараюсь не распыляться на негатив, это то, что забирает много сил. Если чувствую, что закипаю, стараюсь это в себе даже не гасить, а как-то переосмыслить, с другой стороны посмотреть».

В минувшем году певица отпраздновала полувековой юбилей. В разговоре с журналистами программы «Однажды» Светлана со смехом отметила, что «разменять полтинничек» не страшно:

«С полтинничком хорошо. Как-то отлегло. В 47, 49 ты паришься по поводу предстоящего полтинничка, а он стукнул — и ты уффф, выдохнула. И хорошо, теперь уже бояться нечего».

«Нетипичные рок-звезды», — называет 50-летняя Светлана Сурганова свой музыкальный коллектив «Сурганова и оркестр», образовавшийся в 2003 году после ее ухода из «Ночных снайперов». Певица признается, что ее группа абсолютно неприхотлива в требованиях своего райдера: молоко, детское питание, соки, воды, фрукты — никаких наркотиков и алкоголя:

«Мы свое уже, наверное, выпили, скушали, вынюхали в свое время, а сейчас дорожим моментом, здоровьем»,

— рассказала Светлана.

4 ноября 2018 года Диана Арбенина и «Ночные снайперы» грандиозно отметили 25-летие коллектива. Несмотря на то, что в течение 15 лет бывшие коллеги практически не общались, а вокруг ухода Сургановой из группы витало множество слухов, Светлана стала едва ли не самым главным гостем большого юбилейного шоу в московском спорткомплексе «Олимпийский». Впервые с 2003 года певицы вышли на одну сцену и исполнили несколько песен. «Ты, пожалуйста, пиши, ты, пожалуйста, люби и знай, что я всегда где-то рядом», — пожелала Светлана Диане со сцены «Олимпийского» под восторженные крики и овации переполненного зала.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Фото: Anatoly Lomohov, Ekaterina Tsvetkova, Alexei Rodin, Nadezhda Lebedeva/Globallookpress, Instagram

Видео: YouTube