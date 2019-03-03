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Подольскую поздравили с беременностью 

Дни.ру + ещё 2 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Недавно исполнительница вышла в свет вместе с супругом. Фотографии, опубликованные с последнего мероприятия, натолкнули поклонников на мысль, что Наталья Подольская ожидает второго ребенка.
Пользователи заметили, что у звезды заметно округлился живот. Кроме того, черты лица певицы тоже немного изменились — стали припухшими. Все эти признаки заставили поклонников думать о том, что супруги скоро вновь станут родителями. Фанаты поспешили поздравить семью с грядущим прибавлением в микроблоге Натальи Подольской.
"Животик уже заметен, так здорово", "Вас уже можно поздравить?", "Беременна… Очень красивая", "У Темы будет сестричка?", — передает слова подписчиков издание "7Дней". Сама исполнительница и ее муж пока отказались давать какие-либо комментарии поклонникам или журналистам. Любопытно, что певице чаще других звезд приписывают беременность.
Напомним, Наталья Подольская вышла замуж за Владимира Преснякова-младшего в июне 2010 года. Будущие супруги познакомились на съемках программы "Большие гонки" в 2005 году. В конце января 2015 года стало известно, что в семье произойдет прибавление. 5 июня исполнительница родила сына Артемия.
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