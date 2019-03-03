Екатерина Климова показала редкие фото дочери

Сегодня день рождения отмечает старшая дочь знаменитой актрисы.

«Поздравляю с днем рождения! Две красавицы! Вы как 2 сестры! Катя, прекрасно выглядите! Молодец! В чем же ваш секрет? Желаю вам, чтобы дочь всегда вас радовала, указала, ценила и любила! Чтобы вы всегда оставались подругами и взаимопонимание не покидало вас! ❤️❤️❤️», «Вы с дочкой выглядите, как подружки. Это очень круто», «Катюша, поздравляю тебя с такой дочкой, а Лизу с такой мамой! Будьте счастливы и очень близки долгие-долгие годы!», «Поздравляю! Как быстро растут дети! А вы, Катя, всё прекрасней, ну, просто две сестрички», «Здоровья и Любви Вашей дочери! Пусть ее жизнь будет легкой, светлой и благополучной!», «Катя, время над вами не властно. С днём рождения доченьки», — написали фолловеры в комментариях.