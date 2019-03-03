Почему у солистки «Миража» чуть не отобрали детей

В 2013 году Маргарита Суханкина , солистка популярной в 80-90-е годы группы «Мираж», в возрасте 49-ти лет впервые стала матерью, причем сразу 2-х детей: мальчика и девочки. Однако обретенному женскому счастью Маргарита радовалась недолго. Через несколько месяцев у певицы чуть не отобрали сына и дочь.

Неудачные браки и беременности

Маргарита Суханкина всегда мечтала стать матерью. Однако в отличие от профессиональной деятельности личная жизнь певицы долго не складывалась. Первым супругом Суханкиной был иностранец, хорват Антун Маруна. Вместе с мужем она проживала то в Германии, то в Швейцарии. Но налаженный заграничный быт оказался ненадежной платформой для семьи. К тому же, как признавалась сама Суханкина, Марун сделал из нее домработницу, а ей хотелось выступать на сцене. В конце концов спустя 2 года Маргарита и Антун развелись, так и не успев завести детей. Вторым избранников исполнительницы стал мужчина, имени которого она никогда не называла. Однако Суханкина не единожды вспоминала о том, что муж часто поднимал на нее руку и страдал алкоголизмом. Он же заставил Маргариту сделать аборт, когда та впервые оказалась в положении. В следующий раз певица решила никого не слушать и все-таки родить ребенка. Когда беременность уже подходила к концу, малыш задохнулся в утробе и появился на свет уже мертвым.

Дети из телевизора

Время шло. Возраст уже не позволял Маргарите положиться на собственные силы. Но от своей мечты Суханкина отказываться не собиралась. Она подумывала и об экстракорпоральном оплодотворении, и о суррогатном материнстве. Однако, как это часто бывает, все решил случай. В 2012 году в одной из телевизионных программ вокалистка увидела сюжет о брате и сестре, оказавшихся ненужными своим родным родителям и отправленных в детский дом. Маргарита поняла, что именно этих детей она искала всю свою жизнь. Уже в следующем году 3-хлетняя Валерия и 4-хлетний Сергей отмечали новоселье в доме Маргариты Суханкиной. Несмотря на то, что брат и сестра долго привыкали к незнакомой обстановке, мамой они стали называть Маргариту уже на второй день после переезда. Именно тогда, когда приемные сын и дочь Суханкиной освоились на новом месте, в жизни певицы неожиданно появились биологические отец и мать Валерии и Сергея.

Отец — уголовник и мать — алкоголичка

Узнав о том, что их детей взяла к себе известная артистка, родители стали изображать раскаяние и твердили, что очень по ним скучают. Однако Суханкина им не поверила. Отец Валерии и Сергея Александр к 30-ти годам своей жизни успел побывать за решеткой по меньшей мере 5 раз, а мать Ольга — злоупотребляла алкоголем. Мало того, заявившись к Суханкиной, женщина не скрывала, что еще один ее ребенок, инвалид детства, находится в интернате, а она сама снова беременна. К счастью, горе-супругам не удалось вернуть Валерию и Сергея. Свою роль сыграли многочисленные судимости отца, даже не вписанного в свидетельства о рождении детей, и алкоголизм матери, которая, кроме всего прочего, к тому моменту уже была лишена родительских прав и менять образ жизни не собиралась. А вскоре спиртное и вовсе свело женщину в могилу.

Валерия и Сергей сегодня

Интересно, что, по словам самой Маргариты Суханкиной, которая, безусловно, не собиралась отдавать детей, на ее сторону встала мать биологического отца Валерии и Сергея. Пожилая женщина была рада тому, что ее внуки наконец попали в надежные, добрые и заботливые руки. И это действительно так. Сегодня дочь и сын певицы уже ходят в школу. Помимо учебных занятий, они посещают кружки по интересам: Валерия увлекается танцами, а Сергей учиться играть на фортепиано и играет в баскетбол. Как признается Суханкина, теперь она каждый день благодарит Бога за дарованное ей счастье.