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Экс-солистка Serebro пошутила про карьеру в порно 

WomanHit.ru + ещё 1 8 минут назад
Фото: @kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk
Не все подписчики оценили юмор певицы.
В конце минувшего года в группе Serebro случилась очередная смена состава — коллектив покинула 25-летняя Катя Кищук. Это событие вызвало широкий резонанс в Сети — разъяснять детали случившегося пришлось коллегам и продюсеру артистки Максу Фадееву.
@kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk
На днях девушка решила пошутить на тему своего ухода, опубликовав селфи в толстовке с логотипом известного порносайта. «Получила рабочую форму», — подписала она кадр и снабдила пост геотегом «Париж». Судя по комментариям, не все пользователи оценили юмор певицы. Нашлись и такие, кто воспринял шутку всерьез и поддержал ее идею о смене деятельности. Напомним, что Кищук вошла в состав Serebro в 2017 году, заменив покинувшую коллектив Дарью Шашину.
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