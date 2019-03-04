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Пугачева исполнила старый хит на домашнем празднике 

Eva.ru + ещё 1 41 минуту назад
В первое воскресенье марта Алла Пугачева уже много лет подряд собирает гостей — примадонна традиционно отмечает праздник желтых цветов. Супруг певицы, юморист Максим Галкин, поделился уникальным видео, в котором можно услышать, как Алла Борисовна исполняет одну из самых знаменитых песен своей музыкальной карьеры — «Женщина, которая поет».
День желтых цветов вы не найдете ни в одном календаре — этот праздник придумала сама Алла Пугачева много лет назад и традиционно отмечает его в первое воскресенье марта, собирая в своем доме множество звездных гостей. Этот год тоже не стал исключением. Кадрами с традиционной светской вечеринки поделился муж певицы Максим Галкин в своем микроблоге.
Как известно, совсем скоро Алла Борисовна будет отмечать 70-летний юбилей. К дню рождения приурочен и грандиозный сольный концерт Пугачевой. Масштабное и самое ожидаемое событие весны пройдет 17 апреля в Кремле. Поскольку времени до концерта осталось совсем мало, Алла Пугачева наверняка много времени проводит на репетициях. Но как оказалось, примадонна не прочь спеть и в домашней обстановке. В ролике, опубликованном Максимом Галкиным, можно услышать отрывок одной из самых песен Аллы Борисовны, которая стала ее настоящей визитной карточкой — «Женщина, которая поет».
Поскольку действие происходит не на большой сцене и в кругу друзей, можно быть уверенным — поет Пугачева вживую и совсем неплохо, что бы ни говорили на этот счет злопыхатели.
Напомним, вокруг единственного сольного концерта Аллы Пугачевой с самого начала бушуют нешуточные страсти. Сначала скандалом обернулась продажа билетов на мероприятие, цены на которые до небес взвинтили перекупщики, потом выяснилось, что финансовую поддержку в размере 40 миллионов рублей на организацию шоу ей окажет госкорпорация «Ростех», а вдобавок ко всему было объявлено, что так ожидаемый многими концерт не будет транслироваться по телевидению.
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Звёзды , Максим Галкин , Алла Пугачева , Ростех
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