Пугачева исполнила старый хит на домашнем празднике

В первое воскресенье марта Алла Пугачева уже много лет подряд собирает гостей — примадонна традиционно отмечает праздник желтых цветов. Супруг певицы, юморист Максим Галкин , поделился уникальным видео, в котором можно услышать, как Алла Борисовна исполняет одну из самых знаменитых песен своей музыкальной карьеры — «Женщина, которая поет».

День желтых цветов вы не найдете ни в одном календаре — этот праздник придумала сама Алла Пугачева много лет назад и традиционно отмечает его в первое воскресенье марта, собирая в своем доме множество звездных гостей. Этот год тоже не стал исключением. Кадрами с традиционной светской вечеринки поделился муж певицы Максим Галкин в своем микроблоге.

Как известно, совсем скоро Алла Борисовна будет отмечать 70-летний юбилей. К дню рождения приурочен и грандиозный сольный концерт Пугачевой. Масштабное и самое ожидаемое событие весны пройдет 17 апреля в Кремле. Поскольку времени до концерта осталось совсем мало, Алла Пугачева наверняка много времени проводит на репетициях. Но как оказалось, примадонна не прочь спеть и в домашней обстановке. В ролике, опубликованном Максимом Галкиным, можно услышать отрывок одной из самых песен Аллы Борисовны, которая стала ее настоящей визитной карточкой — «Женщина, которая поет».

Поскольку действие происходит не на большой сцене и в кругу друзей, можно быть уверенным — поет Пугачева вживую и совсем неплохо, что бы ни говорили на этот счет злопыхатели.