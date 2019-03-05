В сети появилось видео с дракой Миддлтон и Маркл

В сети появилось видео с дракой Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Слухи о конфликте в королевской семье набирают оборот.

Кажется, всем действительно хочется, чтобы между Меган Маркл и Кейт Миддлтон были натянутые отношения. Королевский двор даже попросил медиа не обсуждать конфликты между герцогинями, но прислушались далеко не все. Знаменитый британский фотограф и художница, известная по премии BAFTA, Элисон Джексон даже сняла видео с дракой Кейт и Меган.

К счастью, таскают друг друга за волосы и пытаются побольнее ударить соперницу не настоящие герцогини, а всего-навсего актрисы, очень похожие на королевских особ.

Британские СМИ очень порадовались снимкам и видео, а вот дворец пока никак не отреагировал на забавную постановку.