В сети появилось видео с дракой Миддлтон и Маркл

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В сети появилось видео с дракой Кейт Миддлтон и Меган Маркл 

WDay.ru + ещё 11 2 часа назад
Слухи о конфликте в королевской семье набирают оборот.
Кажется, всем действительно хочется, чтобы между Меган Маркл и Кейт Миддлтон были натянутые отношения. Королевский двор даже попросил медиа не обсуждать конфликты между герцогинями, но прислушались далеко не все. Знаменитый британский фотограф и художница, известная по премии BAFTA, Элисон Джексон даже сняла видео с дракой Кейт и Меган.
К счастью, таскают друг друга за волосы и пытаются побольнее ударить соперницу не настоящие герцогини, а всего-навсего актрисы, очень похожие на королевских особ.
Британские СМИ очень порадовались снимкам и видео, а вот дворец пока никак не отреагировал на забавную постановку.
Напомним, о холодной войне между Кейт и Меган СМИ говорят уже давно. Причин множество — якобы Кейт ревнует супругу принца Гарри, ведь она, по словам недоброжелателей, более мила. Или же, наоборот, Меган не чувствует принадлежности к королевской семье, в то время как Кейт на официальных приемах чувствует себя как рыба в воде.
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