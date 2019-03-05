Как изменилась Екатерина Варнава с приходом славы

Как изменилась Екатерина Варнава, когда стала известной

Как менялась 34-летняя актриса за последние годы.

Широкая публика узнала Екатерину Варнаву после того, как актриса в 2003 году стала одной из участниц КВН.

А в 2007 году Екатерина отрастила волосы и прибавила в весе. Тогда Варнава выбирала наряды, скрывающие ее фигуру.

Но после того, как бывшая участница КВН стала одной из актрис Comedy Woman, она начала преображаться. В шоу Варнаву позиционируют как главного «секс-символа», а также актриса занимается постановкой хореографических номеров. Вместе с новым амплуа в жизни Екатерины появились откровенные наряды, она ярче раскрывала свою женственность и перестала прятать сексуальность.

За последние годы Екатерина сильно изменилась. Если 12 лет назад Варнава была такой..

Instagram .. то сейчас актриса выглядит вот так. Она похудела, сменила цвет волос и стала выглядеть совсем иначе.

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После таких метаморфоз многие заговорили о том, что Варнава неоднократно прибегала к пластическим операциям, корректируя свою внешность. Даже специалисты в области пластической хирургии предполагают, что артистка сделала около семи пластических операций, среди которых блефаропластика верхнего века, ринопластика, увеличение губ, височный лифтинг, возможная липосакция и увеличение груди. Но сама же Варнава отрицает эти домыслы.

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«Новая» внешность звезды нравится не всем ее поклонникам. Многие считают, что после изменений актриса стала сама на себя не похожей. А как тебе кажется: делала ли Екатерина что-то со своей внешностью или все дело в похудении, новом цвете волос и грамотном мейкапе?