Дочь Литвиновой затмила моделей на показе в Париже

18-летняя Ульяна выглядела так, что хоть сейчас на подиум!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall) 3 Мар 2019 в 5:03 PST Среди звездных гостей на показе новой коллекции Демны Гвасалии для Balenciaga на Неделе моды в Париже оказались Рената Литвинова с дочерью Ульяной. И если Рената в выборе своего модного образа сделала ставку на классику, то Ульяна выбрала яркий (и заметим, весьма смелый аутфит). Девушка предпочла экстремально короткое бархатное мини-платье цвета фуксии в сочетании с плотными черными колготками и ботинками, украшенными металлическими шипами.

Впрочем, фигура вполне позволяет Ульяне носить такие смелые наряды. После того, как Рената показала фото дочки в этом образе в своем Instagram, подписчики в один голос заявили, что юной красавице надо становиться моделью. Она вполне может составить конкуренцию звездам подиума.

Но пока Ульяну больше привлекает актерская карьера. Еще в 8 лет девочка вместе с мамой снялась в фильме «Весельчаки». С тех пор она участвовала еще в нескольких кинопроектах, а сейчас занята в новой работе Литвиновой. Ради съемок девушка даже приезжает в Москву, несмотря на то, что живет и учится в Европе.

Дочь явно унаследовала от мамы и талант, и чувство стиля, и красоту. Кстати, очень красивыми наследницами и наследниками могут похвастаться пусть не все, но очень многие знаменитости.