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Дочь Литвиновой затмила моделей на показе в Париже 

WDay.ru 32 минуты назад
Фото: WDay.ru
18-летняя Ульяна выглядела так, что хоть сейчас на подиум!
Среди звездных гостей на показе новой коллекции Демны Гвасалии для Balenciaga на Неделе моды в Париже оказались Рената Литвинова с дочерью Ульяной. И если Рената в выборе своего модного образа сделала ставку на классику, то Ульяна выбрала яркий (и заметим, весьма смелый аутфит). Девушка предпочла экстремально короткое бархатное мини-платье цвета фуксии в сочетании с плотными черными колготками и ботинками, украшенными металлическими шипами.
Впрочем, фигура вполне позволяет Ульяне носить такие смелые наряды. После того, как Рената показала фото дочки в этом образе в своем Instagram, подписчики в один голос заявили, что юной красавице надо становиться моделью. Она вполне может составить конкуренцию звездам подиума.
Но пока Ульяну больше привлекает актерская карьера. Еще в 8 лет девочка вместе с мамой снялась в фильме «Весельчаки». С тех пор она участвовала еще в нескольких кинопроектах, а сейчас занята в новой работе Литвиновой. Ради съемок девушка даже приезжает в Москву, несмотря на то, что живет и учится в Европе.
Дочь явно унаследовала от мамы и талант, и чувство стиля, и красоту. Кстати, очень красивыми наследницами и наследниками могут похвастаться пусть не все, но очень многие знаменитости.
Конечно, что получится из звездных детей в дальнейшем, покажет будущее. Но с тем, что уже сейчас некоторые из них удивительно хороши собой, поспорить трудно. Например, сын Пирса Броснана, дочери Сильвестра Сталлоне и Шона Пенна уже стали довольно успешны в качестве моделей.
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Женский форум
Звёзды , Сильвестр Сталлоне , Пирс Броснан , Шон Пенн , Рената Литвинова
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