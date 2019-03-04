Пугачева спела вживую для гостей на празднике

Видео с этим выступлением показал Максим Галкин

Каждый год певица собирает своих близких в новом месте, чтобы отметить «праздник желтых цветов», который сама же придумала еще в юности. Традиции порядка 50 лет! В этот день — в первое воскресенье весны гости Аллы Борисовны встречаются у нее дома, либо в каком-то ресторане и вручают хозяйке желтые букеты, а когда Примадонна скомандует: «Весну разрешаю», начинают веселиться.

Сама хозяйка праздника предстала перед собравшимися в весьма необычном наряде. Если ранее в этот день в костюме певицы часто присутствовали цветы, то на сей раз, она отдала предпочтение полосатому платью-рубашке в пол с высоким разрезом, лаковым ботильонам на каблуках и черной шляпке-бантику.

Почему певица оделась столь сдержано, стало понятно из видео, которое супруг звезды Максим Галкин снял еще дома. Оказывается, платье несло в себе тайный смысл.

— Сегодня я олицетворяю на первое воскресенье весны полосатую жизнь — черные и белые полосы. В юности, в молодости, даже вот казалось бы, были черные полосы, но от того что мы были молоды, жизнь всегда была светлой, — пояснила Пугачева.

Видимо, таким образом Алла Борисовна намекнула, что оставаться в душе молодыми нужно всегда, тогда и черных полос будет меньше.

На вечере Примадонны играли музыканты, сама же певица исполнила для гостей хит «Женщина, которая поет», а Максим Галкин снял это выступление на видео и выложил в Instagram, чтобы весна началась для всех поклонников Пугачевой.