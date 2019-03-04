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Сати Казанова рассказала о проблемах с мужем 

ИД «Собеседник» 41 минуту назад
Фото: ИД "Собеседник"
Два года назад в жизни Сати Казановой произошло знаменательное событие: артистка вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо. Впрочем, семейный статус приносит звезде не только положительные эмоции. Недавно девушка получила колоссальный стресс, когда ее супруга не пустили в Россию и отправили на родину. Об этих и других семейных перипетиях артистка рассказала нашему изданию.
Со своим мужем Сати большую часть времени проводит в Москве. Переезжать в Италию артистка пока не планирует. Здесь у нее стабильный заработок, от которого она не может отказаться. Поэтому Стефано приезжает сюда сам. Но однажды, когда муж летел в Москву из Китая, его не пустили к любимой супруге.
— Перед чемпионатом мира по футболу ужесточили проезд для иностранцев, — рассказывает Сати. — А у моего мужа было два паспорта. Так как он часто летает, места для печатей по прилету-отлету в старом документе не осталось. Их ставили в новый паспорт. А годовая русская виза как раз была в старом паспорте. Пять раз он въезжал в Россию, показывая два документа, и все было в порядке. А на сей раз таможенники его не пустили, потому как ужесточили закон. Мол, так нельзя: визы и печати должны быть в одном документе.
Помочь любимому супругу Сати не смогла. В тот момент, когда у него возникли сложности с прохождением границы, она еще спала — самолет, на котором приземлился муж, прилетел в пять утра.
— В итоге, когда я проснулась, увидела пропущенные звонки от Стефано, — говорит артистка. — Он был очень расстроен. В конечном итоге его развернули и отправили обратно в Италию.
Сати надеется, что больше подобных казусов не произойдет. Не исключено, что Стефано получит вид на жительство, ведь он обожает Россию и местные традиции.
— Мне кажется, что он уже знает о России гораздо больше, чем я, — говорит артистка. — Стефано — любознательный, специально спускается в метро, устраивает себе экспедиции в торговые центры, продуктовые магазины. Сегодня, например, побывал на рынке, но разочаровался. Говорит: «Я ждал другого, хотел торговаться, куражиться!» Ему это нравится!
Певица уверяет, что с мужем живет душа в душу. Они вместе занимаются йогой, придерживаются вегетарианства и общаются с гуру.
— Он у нас один на двоих, — говорит певица. — С гуру можно обсудить любые темы. Но главная его мысль, что люди боятся любить и придумывают разные глупости, чтобы избежать настоящих чувств. Мы, к примеру, страсть принимаем за любовь. А настоящая любовь требует огромного мужества, умения обнажить свое сердце. Это на самом деле очень страшно, особенно если разок укололи. Бывает, что чуть откроешься — и опять в него кто-то наплюет или стрелу бросит отравленную!
До свадьбы с Тиоццо у Сати Казановой было несколько ярких романов. Был в ее жизни и один миллиардер, который подарил ей роскошную квартиру в центре Москвы. Певица прекрасно знала, что ее возлюбленный женат, но отказаться от отношений смогла лишь через несколько лет. Артистка не скрывает: с мужчинами она не раз делала первый шаг.
— Это сейчас я понимаю, что не надо привлекать ничье внимание, — считает Сати. — Жизнь такая яркая и удивительная! Лучше занимайтесь собой, работайте над собой, и тогда на вас точно обратят внимание. Я многократно делала первые шаги и обламывалась. Но чему бы грабли ни учили, сердце верит в чудеса!
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Звёзды , Сати Казанова
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