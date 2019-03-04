Анфиса Чехова на отдыхе не стесняется показывать неидеальную фигуру

Телеведущая отдыхает на Мальдивах и каждый день демонстрирует "свои округлости" в Instagram-блоге.

Анфиса Чехова старается быть честной со своими подписчиками и часто рассказывает о том, как относится к своей фигуре и лишним килограммам. Поклонники телеведущей знают, что она старается не мучить себя диетами и каждодневными тренировками, и даже гордиться своими пышными формами. Ее позитивное отношение видно и по тем снимкам, которые она выбирает для Instagram. Сейчас Чехова отдыхает на Мальдивских островах и регулярно делится с подписчиками фото в купальниках.

@achekhova

При этом Анфиса с юмором говорит о своей фигуре:

"Пока я жарю свои округлости в этом Раю, хочу напомнить вам, что сегодня в 15.55 на @1tv будет новый выпуск проекта "Главная роль"".

Телеведущая не раз делилась с подписчиками, что главное — принять правильную позу, и фигура на фото будет выглядеть соблазнительно.

@achekhova

Кстати, Чехова отдыхает вместе с ведущим "Адской кухни" Эдуардом Демченко. Поклонники тут же решили, что он — ее новый возлюбленный. Тогда Анфиса решила сама спросить Эдуарда об их отношениях и показала его ответ в Stories: "Мои подписчики очень переживают и интересуются, кто вы мне? Любовник? Бойфренд? Кто вы?". В ответ Демченко только отшутился: "Да все сразу. За эти 15 лет все так смешалось между мной и тобой".