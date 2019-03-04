Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Анфиса Чехова на отдыхе не стесняется показывать неидеальную фигуру 

Рамблер 17 минут назад
Телеведущая отдыхает на Мальдивах и каждый день демонстрирует "свои округлости" в Instagram-блоге.
Анфиса Чехова старается быть честной со своими подписчиками и часто рассказывает о том, как относится к своей фигуре и лишним килограммам. Поклонники телеведущей знают, что она старается не мучить себя диетами и каждодневными тренировками, и даже гордиться своими пышными формами. Ее позитивное отношение видно и по тем снимкам, которые она выбирает для Instagram. Сейчас Чехова отдыхает на Мальдивских островах и регулярно делится с подписчиками фото в купальниках.
@achekhova
При этом Анфиса с юмором говорит о своей фигуре:
"Пока я жарю свои округлости в этом Раю, хочу напомнить вам, что сегодня в 15.55 на @1tv будет новый выпуск проекта "Главная роль"".
Телеведущая не раз делилась с подписчиками, что главное — принять правильную позу, и фигура на фото будет выглядеть соблазнительно.
@achekhova
Кстати, Чехова отдыхает вместе с ведущим "Адской кухни" Эдуардом Демченко. Поклонники тут же решили, что он — ее новый возлюбленный. Тогда Анфиса решила сама спросить Эдуарда об их отношениях и показала его ответ в Stories: "Мои подписчики очень переживают и интересуются, кто вы мне? Любовник? Бойфренд? Кто вы?". В ответ Демченко только отшутился: "Да все сразу. За эти 15 лет все так смешалось между мной и тобой".
Женский форум
Звёзды , Видео , Анфиса Чехова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: какая черта характера ведет вас по жизни
Что предлагает нам носить Celine осенью
Как выстроить отношения подруг со своим избранником
Признаки того, что вам надо срочно сменить диету
Актрисы, которые не стесняются себя без макияжа9
Видео
Потап впервые подтвердил роман с Настей Каменских
Звёзды
Рамблер/гороскоп на неделю
Психология
Исхудавшая Пугачева напугала своим видом
Звёзды Шоу-бизнес
На что жалуются девушки с пышным бюстом
Красота Здоровье
С кем крутил романы Кончаловский до Высоцкой
Звёзды Любовь
Как Анна Нетребко растит «особенного» сына
Звёзды Дети
Швырять сыр в лицо детям стало модным
Дети Еда
Частые ошибки при выборе нижнего белья
Мода
Как работает угольная маска
Красота
Собчак кардинально изменилась ради Богомолова
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение