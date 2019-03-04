Водитель Волочковой раскрыл ее интимный секрет

Анастасия Волочкова и Александр Скиртач сцепились прямо во время записи интервью экс-водителя балерины. Артистка вышла из себя, услышав его откровения.

Журналисты пригласили Анастасию Волочкову и Александра Скиртача в телецентр "Останкино" . Причем вначале позвали бывшего водителя балерины с просьбой об откровенном интервью. Экс-сотрудник артистки в красках описал их момент знакомства.

"5 октября 2016 года, когда я познакомился с Волочковой, я познакомился с головой Волочковой. С абсолютно голой женщиной, своим работодателем. Спустился вниз и перед входной дверью снял халат, начал переодеваться. Я как мужчина отвернулся. А мне было сказано: "А что ты стесняешься? Все хорошо. У нас всегда так", — рассказал Александр Скиртач.

Якобы проработав на Анастасию Волочкову год, он насчитал у нее 70-80 мужчин, из них трех-четырех "нормальных", кто не возвращался после первого раза. Скиртач не выбирал выражений. Он назвал ее животным и тварью.

Самое интересное, что эту запись в соседней комнате с монитора смотрели Анастасия Волочкова и ее адвокат. Балерина появилась в телецентре в белом гипюровом коротком платье с глубоким декольте. Образ дополнили накладные волосы.

Услышав оскорбления в свой адрес, артистка не стала молчать и начала ругать Александра Скиртача в ответ. Причем тоже не выбирая выражений. Однако когда бывший водитель раскрыл маленький интимный секрет Анастасии Волочковой, балерина немедленно выбежала из комнаты.

Скиртач конфиденциально сообщил, что она не пользуется презервативами, предпочитая таблетки. Он ей их сам якобы покупал. А любимым мужчиной, по его словам, она называет любого, кто остается у нее на одну ночь, на две, на пять.

Анастасия Волочкова ворвалась в помещение, где давал интервью Александр Скиртач. Тот не растерялся и предложил ей сесть рядом, чтобы расставить все точки над i. "Слышь, тварь, ты только аккуратнее", — обратился к ней бывший водитель.