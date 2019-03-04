Заклеванный Виторган разразился отборной бранью

Актер не выдержал критики пользователей Сети по поводу его запутанных отношений с супругой Ксений Собчак. Максим Виторган обрушился на хейтеров с гневной отповедью, не стесняясь в выражениях.

Вся страна с неподдельными интересом продолжает следить за перипетиями в жизни звездной пары. Однако некоторые россияне не ограничиваются просто чтением новостей о Максиме Виторгане и его жене.

Многие высказывают свое мнение напрямую артисту в Instagram. Зачастую комментарии пользователей носят резко критичный и даже фамильярный характер. "Ну как же так можно? За бабло можно все? Изобразить обманутого мужа, чтобы пришли на спектакль, а Ксюше заплатил 1 канал. Низко и стыдно. И зубы, которые изменили речь, не дают улыбнуться нормально… У вас что-то свое вообще осталось или вы только выполняете указания Ксении Анатольевны? Имидж ничто, жажда все?" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. ред.), — написал один из пользователей соцсети.

Максим Виторган возмутился такому тону и беспардонному вмешательству в свою личную жизнь постороннего человека и ответил в грубой жесткой форме с применением нецензурных выражений.

"Какое это все дает вам моральное право лезть ко мне со "своим мнением" о моей личной жизни?.. В тот момент, когда вам хочется писать, вы же не делаете это в штаны и не спускаете их при всех, правильно? Вы терпите. Так с чего вы решили, что с этим процессом вы не должны терпеть? Идите на форумы тех изданий, где вы читаете про меня всякую… и испражняйтесь там своим мнением на здоровье. Чего вы ко мне-то претесь с ним?", "Я не прошу лезть в мою личную жизнь… Я говорю: лезете со своими суждениями по этому поводу? — Идите… Со всем уважением", — высказался взбешенный Максим Виторган.

"Максим Виторган устроил шоу "Пусть говорят" у себя в комментариях после того, как его обвинили в пиаре и в том, что пляшет под дудку Ксюши. Все в итоге были посланы далеко", — прокомментировал происходящее Telegram-канал "Только никому". Несмотря на негативную реакцию актера, подписчики не перестали забрасывать его назойливыми вопросами и комментариями. "Максим, скажите, что это слухи, что вы развелись с Ксюшей?", "Максим! Выглядишь великолепно. Не грусти и не переживай, она стерва и не достойна тебя, а у тебя все еще будет", "Ксюша не для семьи… у нее другие цели и задачи! У каждого своя дорога", — высказали своем мнение фолловеры в аккаунте Максима Виторгана.