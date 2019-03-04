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Доведенная вопросами о Богомолове Собчак сбежала 

Дни.ру 51 минуту назад
Фото: Дни.ру
Ксения Собчак вышла в свет и попала в скандал. Гламурной блондинке даже пришлось спасаться бегством от любопытных журналистов.
На днях Ксения Собчак и Максим Виторган появились на премьере в одном из столичных кинотеатров. Однако пришли они порознь и на протяжении всего времени старательно делали вид, что не замечают друг друга. Максим улыбался и общался с журналистами, а Ксения на другом конце помещения пыталась отбиться от репортеров, говоря, что находится здесь в том же статусе, что и они, и взять интервью.
Как предполагают репортеры передачи "Ты не поверишь!", из-за того, что ей отказались отвечать на вопросы, Ксения так рассердилась, что натравила своих охранников на особо активных представителей СМИ. А вскоре и вовсе покинула кинотеатр, впрочем, и на улице Собчак не удалось вздохнуть свободно.
Когда она вышла с помощником на свежий воздух, ее атаковали вопросами о режиссере Константине Богомолове, который, по слухам, является любовником Ксении Собчак, а также поинтересовались, правда ли она оформила развод с Максимом Виторганом. Кстати, обручального кольца на ее безымянном пальце правой руки особо наблюдательные журналисты не обнаружили. Да и тот, в свою очередь, демонстрировал руки без всяких украшений.
В итоге, доведенная неудобными вопросами Ксения Собчак буквально побежала по заснеженному тротуару, а журналисты погнались за ней. Однако никаких ответов от гламурной блондинки они не услышали. Популярная ведущая проигнорировала все.
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Звёзды , Максим Виторган , Константин Богомолов , Ксения Собчак
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