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Водянова вышла на подиум с надписью на лице 

WDay.ru + ещё 1 4 часа назад
Супермодель приняла участие в показе Стеллы Маккартни.
Шоу Stella McCartney, пожалуй, стало одним из самых «звездных» по количеству знаменитых моделей и в первом ряду, и на подиуме. Одной из главных героинь показа стала Наталья Водянова, которая на днях отметила свое 37-летие. Модель вышла на подиум с рисунком на лице. На щеке Натальи красовалась надпись sos со стилизованным под букву «о» изображением нашей планеты.
Впрочем, на показе Стеллы Маккартни такие детали были вполне ожидаемыми. Ведь она известна не только как модный дизайнер, но и как активная защитница природы и сторонница экологического движения. Кстати, и в своих коллекциях Стелла придерживается принципа переработки материалов и старых вещей, отказа от натурального меха и кожи. Но, кажется, от этого представленные модели становятся толко интереснее.
Наталье Водяновой, которая всегда не прочь примерить на себя необычные образы, так понравилась идея переводной татуировки на лице, что она даже не стала смывать ее после показа. В таком виде российская супермодель и общалась с другими знаменитыми гостями, которых, к слову, было немало.
Посмотреть шоу пришли топ-модели Даутцен Крез и Карли Клосс, редактор модного журнала и дизайнер Алекса Чанг, телеведущая Опра Уинфри. Заглянула на огонек и Тина Кунаки. Несмотря на внушительный срок беременности, жена Венсана Касселя не отказывается от посещения светских мероприятий.
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Звёзды , Видео , Алекса Чанг , Венсан Кассель , Наталья Водянова , Woman's Day
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