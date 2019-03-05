На кого известные миллиардеры меняют своих жен

Эти известные, успешные и богатые мужчины прожили со своими женами много лет, а потом… увлеклись другими девушками. Кто они — покорительницы сердец женатых миллиардеров?

Джефф Безос и Лорен Санчес

В начале года самый богатый человек в мире, заработавший состояние благодаря основанной им компании Amazon , Джефф Безос объявил о разводе с супругой, писательницей Маккензи Безос после 25 лет брака.

«Мы хотели бы проинформировать вас о новой ступени развития в наших жизнях. Наша семья и близкие друзья знают, что после долгого периода исследования любви и пробного расставания мы решили развестись и остаться друзьями. Мы считаем, что нам очень повезло найти друг друга, и мы очень благодарны друг другу за каждый год нашей жизни в браке. Если бы мы заранее знали, что расстанемся через 25 лет, мы бы сделали это снова. Мы прожили прекрасную жизнь в качестве пары, мы также видим прекрасное будущее впереди — как родителей, друзей, партнерах в делах и проектах, так и личностях, которых ждут возможности и приключения. Несмотря на документы, мы остаемся семьей и добрыми друзьями»,

— написали экс-супруги в Twitter.

Вскоре после официального заявления выяснилось, что Джефф Безос увлекся журналисткой и актрисой Лорен Санчес, а жена узнала об измене. В таблоидах появились не только фотографии новой зазнобы миллиардера, увлекающейся пластической хирургией, но и горячая переписка новоиспеченной пары. Личность Санчес, как и ее пышную силиконовую грудь, начали обсуждать во всем мире.

«Я нашла фотографию Лорен Санчес в поиске и увидела подтянутую женщину с качественными филлерами и имплантами, по которым сразу видно, что дама во всех смыслах дышит полной грудью не первый десяток лет. А Маккензи Безос — это женщина, которая хорошо выглядит в свои годы, но не предпринимает сверхусилий, пытаясь обмануть природу и время. Запомните, девочки: борьба за женское равноправие не в состоянии решить базовую проблему взаимоотношений. Мужчины не хранят верности, не терпят слабости, и не готовы принимать женщин такими, как они есть, — как только вы теряете сексуальность в их глазах, ваше место занимает кто-то другой. Будьте вы трижды муза, подруга и партнер»,

— красноречиво написала продюсер и журналистка Тина Канделаки в своей колонке для издания Harper's Bazaar.

Дмитрий Рыболовлев и Дарья Строкоус

passion.ru

Развод бывшего фактического владельца «Уралкалия» Дмитрия Рыболовлева с женой Еленой стал одним из самых дорогих в истории. Когда дело доходит до заоблачных сумм, разбирательства в суде затягиваются на месяцы, а то и на годы. Так, согласно первому решению суда, Рыболовлев должен был выплатить своей супруге $4,5 миллиарда. Позднее суд постановил заплатить бывшей жене миллиардера $604 миллиона. Многолетние судебные разбирательства не омрачили личную жизнь миллиардера, встречавшегося впоследствии с похожими на его дочь белокурыми двадцатилетними моделями Анной Барсуковой, Татьяной Дягилевой и Дарьей Строкоус.

Сергей Брин и Аманда Розенберг

passion.ru

Один из основателей компании Google , миллиардер и изобретатель Сергей Брин в последнее время сосредоточился на работе своего нового подразделения Google X, в котором генерируют смелые инновационные идеи (например, беспилотный автомобиль и очки дополненной реальности) и уже не первый год входит в число самых завидных холостяков. Пять лет назад назад Брин развелся с женой Анной Войжитски после того, как увлекся молодой и амбициозной сотрудницей своей компании — менеджером по маркетингу Google Glass Амандой Розенберг. Потом он закрутил роман с основательницей патентной компании Clear AccessIP Николь Шанахан. По слухам, Шанахан может скоро стать супругой Брина, однако до свадьбы дело пока не дошло.

Владимир и Екатерина Потанины

passion.ru

Бывший первый заместитель председателя правительства Российской Федерации , владелец и президент компании «Интеррос», миллиардер Владимир Потанин начал бракоразводный процес в 2013 году, чем очень удивил супругу Наталью, с которой прожил в браке тридцать лет. Далее последовали многочисленные судебные разбирательства. Наталья Потанина подала иск к теперь уже бывшему мужу на 850 миллиардов рублей, требуя признать общим имуществом и разделить акции его компаний. Однако суд иск отклонил.

Сам генеральный директор « Норильского никеля » через несколько месяцев после развода женился на своей подчиненной и продолжает оспаривать заявления супруги о том, что он владеет акциями, на которые претендует Наталья. Пока Потаниной удалось отсудить алименты на младшего сына Василия в размере 8,5 миллионов рублей ежемесячно, три земельных участка, два дома и несколько миллионов рублей.

Франсуа Анри Пино и Сальма Хайек

passion.ru

В прошлом году владелец концерна LVMH (которому принадлежат множество самых известных модных Домов) Франсуа-Анри Пино и актриса Сальма Хайек обновили свадебные клятвы после девяти лет брака. Поиски идеала начались с того, что Пино развелся с первой супругой Доротеей Лепер, родившей ему двоих детей, и увлекся моделями. После непродолжительного романа супермодель Линда Евангелиста родила от него сына. Однако Пино вскоре расстался с Евангелистой и закрутил бурный роман с кинозвездой Сальмой Хайек, ставшей его второй женой.

Данил Хачатуров и Анна Меликян

passion.ru

Дизайнер Ульяна Сергеенко сама рассталась с миллиардером Данилом Хачатуровым, так как… чувствовала, что он ее не любит.

«Я просто не чувствовала, что он меня любит, и устала жить как ни в чем не бывало. Это было бы саморазрушением. Даня этого не ожидал, возможно, поэтому отреагировал так жестко. А я не ожидала, что все будет так. Мне казалось, мы цивилизованно договорились»,

— заявила она в интервью журналу Tatler.

После развода Сергеенко не получила ничего из-за брачного договора, который она подписала не перечитывая: «Тогда мне казалось, что это омерзительно и низко, — вчитываться в параграфы, раз тут такая любовь.

Да, можно было воевать, судиться. Но я понимала, что мне нужно как-то поберечь силы, если я хочу заниматься тем, что действительно люблю». Произошедшее только упрочило слухи о том, что Хачатуров не хранил жене верность, а вскоре после расставания с ней перестал скрывать теплые отношения с режиссером Анной Меликян.