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Буйнов не собирается делать Пугачевой подарок 

Teleprogramma.pro + ещё 1 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Известный исполнитель Александр Буйнов заявил, что не собирается что-то дарить Примадонне отечественной сцены и своей близкой подруге Алле Пугачёвой на ее юбилей. По его словам, он никогда не делает подарков. Впрочем, затем музыкант все-таки заметил, что «может что-то придумать в последний момент».
Буйнов сказал, что уже приглашен на единственный за последние десять лет сольник звезды. Он обязательно будет присутствовать в зале. Музыкант считает, что от Примадонны не ждут какого-то красочного шоу. По его словам, ей не нужно втыкать перья в разные места или танцевать. Примадонна, как считает певец, умеет вызывать в людях смех и слезы просто своим присутствием на сцене.
Между тем Буйнов не спорит, что Пугачёва — народное достояние страны. Она сделала огромный вклад в культуры. По его словам, она высокого класса драматическая актриса и просто образованный человек, сообщает портал Dni.ru.
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Звёзды , Шоу-бизнес , Александр Буйнов , Алла Пугачева , Дни.Ру
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