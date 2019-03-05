Буйнов не собирается делать Пугачевой подарок

Буйнов сказал, что уже приглашен на единственный за последние десять лет сольник звезды. Он обязательно будет присутствовать в зале. Музыкант считает, что от Примадонны не ждут какого-то красочного шоу. По его словам, ей не нужно втыкать перья в разные места или танцевать. Примадонна, как считает певец, умеет вызывать в людях смех и слезы просто своим присутствием на сцене.