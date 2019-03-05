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Распутина вернула «старого и толстого» мужа домой 

Вечерняя Москва + ещё 2 2 часа назад
Мария Распутина вернула своего мужа Виктора Захарова домой. После новогодних праздников актриса выставила своего супруга за дверь за излишний вес, назвав его «старым и толстым».
Певица постоянно следит за здоровьем мужа. Супруг всегда отличался крупным телосложением. В свое время ради Марии Распутиной он сбросил 23 килограмма.
— К сожалению, сбросить 5 килограммов за одну неделю не получилось, справился за две, но жена все равно похвалила,
— цитирует Виктора Захарова «СтарХит».
Мария Распутина ведет здоровый образ жизни, занимается пилатесом и йогой. Она ходит в бассейн и получает удовольствие от занятий спортом.
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Звёзды , Видео , Виктор Захаров , StarHit
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