Распутина вернула «старого и толстого» мужа домой

Мария Распутина вернула своего мужа Виктора Захарова домой. После новогодних праздников актриса выставила своего супруга за дверь за излишний вес, назвав его «старым и толстым».

Певица постоянно следит за здоровьем мужа. Супруг всегда отличался крупным телосложением. В свое время ради Марии Распутиной он сбросил 23 килограмма.

— К сожалению, сбросить 5 килограммов за одну неделю не получилось, справился за две, но жена все равно похвалила,

Мария Распутина ведет здоровый образ жизни, занимается пилатесом и йогой. Она ходит в бассейн и получает удовольствие от занятий спортом.