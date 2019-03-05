ТОП-5 самых стильных российских женщин-политиков

News.ru подготовил подборку влиятельных женщин-политиков, которые сформировали свой уникальный стиль, ставший неотъемлемой частью их делового и профессионального имиджа.

1. Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации

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Когда говорят о российских женщинах на высших государственных постах, чаще всего вспоминают именно Валентину Матвиенко. Гранд-дама отечественной политики уже 8 лет находится во главе верхней палаты парламента, а её общий политический «стаж» — почти четыре десятилетия. Стиль Валентины Ивановны также полностью воплощает монументальную государственность. Она отдаёт предпочтение тяжёлым фактурным тканям, классическим глубоким цветам и строгим фасонам. При этом её гардероб никак нельзя назвать скучным — её туалеты зачастую богато декорированы фурнитурой и снабжены аксессуарами — платками, брошами. При этом она не гонится за последними трендами моды и остаётся верна принципу разумного консерватизма. Как говорится, noblesseobligе.

2. Татьяна Голикова, первый вице-премьер

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Татьяну Голикову за её кукольные белые локоны и ажурные туалеты в российском политическом бомонде иногда называли «Мальвиной». Яркая внешность и порой нарочито женственные наряды приковывали большое публичное внимание. Однако со временем её стиль претерпел значительные изменения — костюмы стали более партикулярными, но в то же время изящными, укладки — романтичными, но сдержанными. Она нашла оптимальный баланс между гендером и политикой. Вице-премьерство ей определённо к лицу.

3. Ольга Баталина, председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов

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Стиль Ольги Баталиной можно охарактеризовать как «сдержанная женственность». Она предпочитает пастельные, серо-голубые и чёрные цветовые решения, её непременные атрибуты — это классический жакет с небольшой брошью, нежная блуза и чаще всего — протокольной длины юбка. Она не злоупотребляет высотой каблука, бижутерией и макияжем и выглядит всегда свежо и уместно.

4. Мария Захарова, официальный представитель МИД России

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Спикер российского внешнеполитического ведомства — бесспорно яркая фигура российского политического ландшафта. Эту яркость она транслирует и в одежде — её наряды никак нельзя назвать однообразными. Она тяготеет к платьям и отдает предпочтение открытым насыщенным цветам — красному, зеленому, небесно-голубому, розовому. Иногда она позволяет себе «непротокольно» похулиганить, например, появиться в леопардовом пальто, на высокой шпильке или юбке чуть выше колен. Ну, или сплясать калинку-малинку.

5. Валентина Терешкова, депутат Государственной думы, первая женщина-космонавт, первая в России женщина в звании генерал-майора

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Женщина-легенда Советского союза, космонавт Валентина Терешкова по праву считается символом эпохи. Она всю жизнь верна своему имиджу, не меняя в нем практически ни единой детали. Именно такой её знают и любят миллионы. Она отдает предпочтение прямым и строгим линиям, преимущественно — сочетанию черного, серого и белого цветов. Во всем её образе — статная элегантность, спокойствие и уверенность. Непременный атрибут — золотая звезда героя СССР на левом лацкане жакета.

Эксперт по этикету Альбина Холгова специально для News.ru прокомментировала специфику женского политического дресс-кода.

По её словам, деловой этикет для женщин подразумевает среднюю высоту каблука, длину юбки до колен, (при этом ни в коем случае не макси). При выборе ткани нужно избегать чрезмерного облегания, броских принтов и трикотажа. Абсолютный моветон — это глубокое декольте вне рамок вечернего мероприятия. При этом, чтобы быть интересной, формировать рейтинг и «личный» бренд в информационном пространстве, всегда выгодно найти свою изюминку, собственный уникальный элемент образа. Достигнув высокого статуса, можно позволить себе «заигрывать» и со сложными стилистическими решениями, как это делает, к примеру, Мария Захарова.

Как замечает Альбина Холгова, особый, фактически эталонный кейс в практике протокольщиков представляет Валентина Матвиенко — в своём стиле она последовательно соблюдает абсолютно все формальности делового этикета.

«Этикет не запрещает подчеркивать свой гендер в одежде. При этом вполне можно сохранять нежные, женственные силуэты, не облачаясь в мужеподобные пиджаки — дресс-коды не против женственности, они против сексапильности»,

— резюмировала эксперт в беседе с News.ru.

Во всем нужна мера и с этим сложно не согласиться.