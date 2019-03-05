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Кардашьян показала, как выглядела в детстве 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Звезда реалити поделилась архивным снимком, на котором ей пять лет.
Слухи вокруг пластических операций Ким Кардашьян ходят постоянно. Сама же звезда реалити отрицает, что прибегала к неоднократной помощи хирургов в борьбе за идеальный внешний вид. В качестве доказательства Ким делится с фолловерами своими архивными фотографиями, на которых у нее все такие же пухлые губы и даже длинные ресницы до бровей. Вот, например, в своем Instagram Ким опубликовала кадр, на котором она запечатлена в 1986 году.
В комментариях фолловеры пишут, что в детстве Ким была очень милой девочкой, а другие же отмечают, что с того момента звезда реалити не сильно изменилась. А как тебе версия Кардашьян 33 года назад? К слову, ранее Ким показывала, как она выглядела в 13 лет. Стоит отметить, что уже тогда у нее были пышные формы.
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Звёзды , Ким Кардашьян
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