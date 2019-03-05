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Толкалина вспомнила о знакомстве с Китом Флинтом 

Вечерняя Москва + ещё 1 4 часа назад
Фото: @tolkalinaliuba
Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина в своем Instagram рассказала о знакомстве с лидером группы The Prodigy Китом Флинтом.
Однажды она была за кулисами перед концертом музыкального коллектива. Любовь Толкалина навсегда запомнила, как она отлетела к стене от энергетики музыкантов. Охранник попросил актрису уйти из помещения, однако Кит Флинт попросил ее остаться. В тот момент она очень испугалась.
@tolkalinaliuba
— Самые жесткие и крутые электронщики моей юности, — написала актриса в Instagram.
Любовь Толкалина до сих пор не может отойти от шока и не верит в произошедшее. Напомним, что Кит Флинт скончался в своем доме в графстве Эссекс в возрасте 49 лет.
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