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Водонаева отреагировала на слухи о романе с Гуфом 

WMJ.ru + ещё 2 47 минут назад
Фото: WMJ.ru
Телеведущая прокомментировала слухи.
На днях Гуф опубликовал провокационное фото, на котором он обнимает обнаженную женщину, лицо которой было скрыто. Пользователи Сети начали гадать, кого же прячет рэпер от посторонних глаз. Одной из предполагаемых кандидатур была Алена Водонаева. К такому выводу пользователи пришли, сопоставив родинки на груди незнакомки и телеведущей.
Спустя некоторое время Алена отреагировала на слухи и заявила, что с Гуфом они просто общаются, но о романе речи нет.
"Знаете, как я привыкла к таким сплетням. Почему именно Гуф? Мы с Лехой, конечно, дружим. Договорились на днях встретиться, после этого бреда, хотя бы списались. Ну, я вот думаю, приписали бы мне кого-то помоложе, рэпера Face, например. Он симпатичный хотя бы", — цитирует Водонаеву Starhit.
Напомним, Водонаева замужем за диджеем Алексеем Косинусом. Но в последнее время из соцсетей пары пропали совместные фото, а на комментарии об отношениях с супругом Алена отвечает довольно резко. В связи с этим некоторые посчитали, что у супругов не все гладко в браке.
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Звёзды , Шоу-бизнес , Гуф , Алена Водонаева , StarHit
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